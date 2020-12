Rosalía ya tiene su figura de cera en el Museo de Cera de Barcelona

Como toda estrella que se precie, Rosalía ya cuenta con su figura de cera en el Museo de Cera de Barcelona. Una figura en la que aparece con el body rojo con mangas abullonadas que ha lucido durante su gira El Mal Querer, junto a sus habituales zapatillas de plataforma blancas.

Como siempre ocurre en estos casos, no ha faltado el debate en redes sociales sobre si la figura se parece a la artista o no. A diferencia de otras figuras cuyo resultado no ha gustado mucho a los seguidores del artista, la gran mayoría coincide en que se ve muy favorecida en la réplica de cera.

Aunque eso no significa que sea una fiel copia de la artista:

Que no se parece? Ir al museo de cera de Bcn... y veréis de todo lo que esta allí metido, que es la que más se parece al personaje. 😂 — Lady Gamberra (@Jessica__1982) December 3, 2020

todo perfecto menos que esa no es su cara vamos en quien se han basado para hacerle esa cara?? que pena porque te haces la foto y no sabemos ni quien coño es somos de verdad que desgraciados hasta para hacer una figura de cera de una artista de nuestro propio pais — O N C E 🔇 (@18_once) December 3, 2020

Tras una renovación integral y una inversión de seis millones de euros, el emblemático Museo de Cera de Barcelona reabrió el pasado viernes para ofrecer "una experiencia moderna e innovadora que estará en constante renovación", según ha destacado uno de sus directores, Toni Cruz.

Además de Rosalía, entre los nuevos inquilinos del Museo de Cera de Barcelona también podemos encontrar a cantantes como Billie Eilish, Adele o Taylor Swift.

También están entre las novedades del museo estrellas del nivel de Úrsula Corberó, los hermanos Roca, Messi, Pau Gasol, Marc Márquez, Fernando Alonso, Serena Williams, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, Obama y Merkel.