Úrsula Corberó muestra su cuadro sexualmente explícito en Instagram

Los dos morenos, siendo pareja y así de pasionales... Cualquiera podría pensar que la artista Olga Pothipirom (oh_de_laval en Instagram) se inspiró en Úrsula Coberó y Chino Darín para dibujar a esta erótica escena en medio de un largo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

El cuadro original se titula 'Lonely Dog' (Perro Solitario) y probablemente la actriz de La Casa de Papel se enamorase de la pintura a través de las redes sociales, donde la artista comparte todos sus dibujos. El título hace referencia al perrito que se ve al fondo de la imagen, solitario en el bosque mientras los humanos se dan amor mutuo. En el original, el animal es color gris, pero en la réplica que ha comprado Corberó es blanco... ¿Será un homenaje a Lola, la perrita de la actriz? ¡Es muy parecida!

Aunque no sabemos en qué estancia de su casa instalará Coberó este cuadro, la cantante ha querido compartir su artística adquisición con sus seguidores, que no han quedado del todo convencidos de su "belleza"... Aunque ya se sabe que para gustos, los colores.

"Is that supposed to be cute?" (¿Eso se supone que es bonito?) le preguntaban en los comentarios, donde también han quedado reflejados algunas alabanzas: "muy hermosa amiga", le decía Nathy Peluso. "Eres too much", escribía Amaia Salamanca.