Rosalía y The Weeknd lanzan por sorpresa el remix de 'Blinding Lights'

The Weeknd lanza el remix de 'Blinding Lights' , el tema más exitoso de After Hours , sorprendiendo con la artista que ha escogido para esta colaboración: Rosalía . De esta manera se confirman los rumores que se venían produciendo hace días y que no acababan de encajar entre los fans de ambos cantantes.

Cuando parecía que el nuevo single de After Hours era 'Save Your Tears' y que iba a salir un videoclip inminente, tal como presentó en los AMAs 2020; The Weeknd ha sorprendido a todo el mundo lanzando el remix de 'Blinding Lights'. Y sorprende aún más con la artista que colabora en él: Rosalía.

El remix respeta la estructura original, pero es Rosalía la que empieza cantando en 'spanglish' la primera estrofa del tema, mientras él canta sus estrofas en inglés. En esta ocasión Abel no se lanza a cantar en español como sí lo hizo en el remix de Hawái, con Maluma.

Ambos artistas se juntan en el estribillo y Rosalía añade una estrofa extra al tema, llevándoselo a un sonido mucho más flamenco.

Lo han presentado con un lyric video en el que vemos a ambos artistas posando sensualmente y riendo después durante la sesión de fotos promocional del remix.

The Weeknd continúa fiel a su traje rojo y a su cara magullada, tal como ha aparecido en sus últimas colaboraciones. Rosalía lo acompaña con un impresionante vestido del mismo color y sus características uñas extra largas, que posa sobre los guantes negros de él.

ROSALÍA CREA REVUELO CON SU "LUZ ABIERTA"

Más allá de la gran discusión en redes sociales sobre si a Rosalía se le entiende al cantar o no, que ha llevado hasta a la propia Aitana a preguntar en redes sociales que decía la artista en una frase de TKN, Rosalía ha vuelto a jugar con los catalanismos.

No ha faltado una expresión a la altura del 'cumpleanys' de su tema 'Milionària', descolocando a todo el mundo al cantar "duermo con la luz abierta" en lugar de "duermo con la luz encendida" como se diría en castellano. Los fans latinos de la artista tampoco entienden esta traducción de 'Blinding Lights', que para ellos sería "luces cegadoras".

La artista ha vuelto a crear un gran revuelo como ocurrió con su tema en catalán, en esta ocasión metiendo un "catalanismo" al traducir mal (y a propósito) la expresión "obrir el llum" ("abrir" la luz, en lugar de encender) del catalán al castellano.

'BLINDING LIGHTS', LA CANCIÓN MÁS ESCUCHADA EN 2020'

The Weeknd lanzó 'Blinding Lights' hace justo un año, como canción para un anuncio de Mercedes. En ese momento, hacía muy poco que había lanzado 'Heartless' como primer adelanto de su trabajo After Hours, y no se sabía si 'Blinding Lights' también se incluiría en el disco o se trataba de un tema a parte para la acción comercial.

Pero tal fue el éxito de 'Blinding Lights' que poco después The Weeknd lanzó el videoclip oficial, siguiendo la trama que inició en Heartless y que se ha ido desarrollando a través de todos los videoclips de After Hours, pasando por 'After Hours', 'In Your Eyes' o su última entrega, 'Too Late'.

Por otro lado, 'Blinding Lights' se ha convertido en el tema más escuchado en Spotify a nivel global, seguido de 'Dance Monkey' de Tones and I y de 'The box' de Roddy Rich.

LETRA DE 'BLINDING LIGHTS' REMIX' DE THE WEEKND Y ROSALÍA

Yeah

Yo intenté llamar

Y aunque muchos odian la verdad

Baby, tú me enseñas cómo amar

Baby

Yo no pienso en más na (Más na')

Y tú no tendrás que hacer tú más

Si me rozas ya me encenderás

Bebé

I look around and

Sin City's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

I'm running out of time

'Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh

The city's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

Yo lo he dado todo, hablo de amar (Todo, bebé)

Porque tengo algo que contar (Algo)

No te voy a soltar this time (Ooh)

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Mi cielo, duermo con la luz abierta

Esperando pa' que vengas

Prefiero 'tar a tu vera

Mi cielo, duermo con la luz abierta

Esperando pa' que vengas

Prefiero 'tar a tu vera

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch