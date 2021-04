Rosario Flores recuerda a Quique San Francisco: "Me enseñó a ser una mujer libre"

Fue su primer amor y ya se sabe que los primeros amores nunca se olvidan. Rosario Flores ha acudido al programa de laSexta Liarla Pardo donde ha recordado al fallecido Quique San Francisco y ha reconocido estar "bastante tocada" por su muerte.

El teatro Galileo Galilei de Madrid ha anunciado que rendirá homenaje al humorista y cambiará su nombre por el que Quique San Francisco. Su muerte ha dejado tocados a muchos de sus compañeros de profesión y Rosario no es menos. Asegura que ha sido una de las "personas más bonitas" en su vida y que su historia de amor comenzó cuando ella tenía 18 años y el 27. "Me hizo la mujer que soy hoy, porque yo era una niña", ha asegurado con la voz quebrada.

"Me podía haber enseñado cosas malas y me enseñó a ser una mujer libre, a saber querer bien", ha asegurado Rosario Flores sobre su relación sentimental con el humorista al que ha descrito como "un genio irrepetible, generoso, un artista maravilloso".

Asegura que le echa "muchísimo de menos" y que habla "mucho con él. Se me ha ido una parte de mi vida con él. Le pido que nos ayude". Quique San Francisco marcó para bien su vida y gracias a él sus posteriores relaciones han sido "con libertad". "he sabido querer bien a mis relaciones porque él me enseñó mucho", ha explicado.

"Nunca habrá nadie como él", ha zanjado Rosario visiblemente emocionada por recordar a Quique San Francisco.