Muere el actor Quique San Francisco a los 65 años

El actor Quique San Francisco ha fallecido en el Hospital Clínico de Madrid a los 65 años después de pasar 50 días ingresado. Había sido trasladado al centro hospitalario el 12 de enero a causa de una neumonía bilateral severa.

La noticia de su muerte llega sólo una semana después de que el intérprete hablase en exclusiva con la revista ¡Hola! sobre su estado de salud. "Estoy desesperado por salir de aquí… Todavía no puedo andar y el respirador siempre está a mano", dijo a esta publicación.

Cuando concedió la entrevista estaba fuera de peligro, aunque muy débil, pero la neumonía bilateral desencadenó una fuerte bajada de defensas que, según recoge Europa Press, derivó en una anemia. El actor no pudo superarlo.

Ingresado durante las nevada

Las alarmas sobre el estado de salud de Quique San Francisco saltaron el 23 de enero cuando suspendió la función de su obra La penúltima, en Getxo (Bizkaia) "por problemas de salud". Dos semanas más tarde, el 5 de febrero, se conoció su parte médico. Llevaba casi un mes en el hospital.

Su ingreso hospitalario coincidió con la nevada en Madrid provocada por el temporal Filomena. Con la ciudad paralizada por culpa de la nieve, fue un amigo policía quien lo trasladó al centro en un SOS 4x4. "No podía respirar y casi no me sostenía en pie", dijo sobre ese día.