El rotundo mensaje que ha mandado Britney Spears tras las críticas de sus haters

Britney Spears no está pasando por su mejor momento mientras se enfrenta a su padre en los juzgados para recuperar su libertad. Sin embargo, la cantante ha decidido dejar de callarse las cosas y se ha armado de valor en sus redes sociales –un espacio en el que ya había hablado del escaso apoyo que estaba recibiendo por parte de su madre y su hermana, Jamie Lynn Spears– para cargar contra las críticas de algunos 'haters'.

Britney, que publica habitualmente contenido realizando coreografías en el salón de su casa, no ha podido evitar compartir este sábado un post en sus redes sociales como respuesta a estas críticas, en las que expuso su enfado por los molestos comentarios en sus vídeos. En la foto donde ha detallado este descontento se podía leer "tómame como soy o bésame el culo y come mierda".

La estrella americana ha asegurado que lleva semanas recibiendo críticas por parte de algunos internautas que se ríen de los vídeos que sube bailando, algo que se suma a la estresante situación que está viviendo en la lucha por acabar con la asfixiante tutela de su padre.

Britney Spears no volverá a subirse a un escenario bajo la tutela de su padre

En este post, la cantante Britney Spears ha anunciado que no se subirá a los escenarios mientras su padre siga controlando su vida personal y su carrera artística.

“Para aquellos de vosotros que elegís criticar mis vídeos bailando… Mirad, no voy a actuar en ningún escenario pronto con mi padre decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso. He hecho eso durante los últimos 13 años. Así que prefiero compartir vídeos, sí, desde el salón de mi casa en vez de estar en el escenario en Las Vegas donde algunas personas estaban tan lejos de mí que ni siquiera podían darme la mano”, explicaba la cantante en primera instancia.

“No me voy a volver a poner maquillaje en exceso e intentarlo sobre el escenario otra vez y no ser capaz de hacer los verdaderos remixes de mis canciones durante años, suplicando por añadir mi música nueva en mi show por mis fans… ¡así que lo dejo!”, se lamentaba la artista. Así, la cantante americana reconocía que ya no iba a actuar nunca más bajo las directrices de su padre.

Duras palabras para su hermana Jamie Lynn Spears

Asimismo, Britney Spears también ha dirigido unas duras palabras a su hermana, Jamie Lynn Spears, criticándola de manera pública: “No me gustó que mi hermana apareciese en una entrega de premios y actuara con remixes de mis canciones. Mi supuesto sistema de apoyo me ha herido profundamente. Esta conservación ha matado mis sueños. Así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es lo único realmente difícil en este mundo de matar, aunque haya gente que lo siga intentando”, continúa.

La cantante también ha criticado el documental Framing Britney Spears que el diario The New York Times lanzó en febrero en el que se ponía en cuestión su tutela legal y el comportamiento de su padre: "No me gustó la forma en la que los documentales mostraron momentos humillantes de mi pasado, ya lo he superado desde hace mucho tiempo".

Britney Spears contesta a las críticas: "Iros a leer un puñetero libro"

"Y para las mujeres que dicen que es raro que aún tenga esperanza en los cuentos de hadas, que os jodan. Tal y como he dicho, la esperanza es lo único que tengo ahora mismo. Sois afortunados de que publique alguna cosa. Y si no os gusta lo que veis, dejar de seguirme. La gente trata de matar la esperanza porque la esperanza es una de las cosas más vulnerables y frágiles que hay. Me voy a leer un puñetero libro de cuento de hadas ahora mismo. Si no queréis ver mi precioso trasero bailando en el salón de mi casa o si no encaja en vuestros estándares, iros a leer un puñetero libro”, concluía Britney Spears.