Sabrina Carpenter interpone una orden de alejamiento a un presunto acosador

Sabrina Carpenter atraviesa un delicado episodio relacionado con su seguridad personal.

La artista ha pedido una orden de alejamiento temporal contra un hombre acusado de acosarla e intentar acceder a su vivienda en Los Ángeles, según medios como Billboard y TMZ.

El individuo, identificado como William Applegate, de 31 años, habría acudido en varias ocasiones a la residencia de la cantante durante el mes de mayo. De acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal, Carpenter asegura no conocer al hombre y afirma no haber tenido nunca ningún tipo de relación con él.

El incidente más grave se produjo el pasado 23 de mayo, cuando Applegate supuestamente cruzó la zona de seguridad de la vivienda e intentó abrir la puerta principal de la casa. En su declaración, la cantante explica que el comportamiento del hombre fue "deliberado y agresivo", y relata que este llegó a manipular la manilla de la puerta con fuerza para tratar de entrar sin autorización.

Tras no conseguir acceder al interior, el presunto acosador permaneció en la entrada de la propiedad, llamando a la puerta y haciendo sonar el timbre. La policía de Los Ángeles acudió al lugar y procedió a su arresto por allanamiento de morada, aunque posteriormente fue puesto en libertad.

Sin embargo, según los documentos judiciales, el hombre regresó a la vivienda menos de un día después y volvió a merodear por la zona durante horas. Dos días más tarde habría reaparecido nuevamente en las inmediaciones de la casa.

Las cámaras de seguridad captaron parte de los hechos y muestran cómo el equipo de seguridad privada de la artista intervino para pedirle que abandonara el lugar. Según el informe, Applegate insistía en que conocía personalmente a Carpenter y aseguraba que ella esperaba su visita.

A 91 metros de distancia de Sabrina Carpenter

La orden de alejamiento emitida por el juez obliga al acusado a mantenerse al menos a 91 metros de distancia de la cantante, así como de su domicilio, su vehículo, su lugar de trabajo y otras personas que viven en la propiedad, entre ellas la hermana de la artista y la pareja de esta.

Además, el equipo de seguridad de la intérprete de Tears habría descubierto, tras revisar grabaciones anteriores, que el sospechoso llevaba semanas rondando la zona. La cantante sostiene que el comportamiento del hombre siguió un patrón "cada vez más preocupante", acercándose progresivamente a la vivienda hasta culminar en el intento de intrusión.

En su declaración ante la justicia, Sabrina Carpenter reconoce sentirse profundamente afectada por lo ocurrido y asegura que se trata de una de las experiencias más inquietantes que ha vivido en relación con su privacidad y seguridad.

La próxima comparecencia judicial está prevista para el 18 de junio, fecha en la que se decidirá si la medida temporal se convierte en una orden de alejamiento permanente.