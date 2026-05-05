Sabrina Carpenter arrasa en la Gala MET 2026 con un vestido de película y una memorable actuación
Sabrina Carpenter lució uno de los grandes looks de la Gala MET 2026. La cantante llevó un diseño de película ya que fue confeccionado a partir del metraje de Sabrina de Audrey Hepburn (1954). Además, la intérprete lució otros dos vestidos durante la noche, cuando se subió al escenario para cantar Espresso y Landslide, esta última junto a Stevie Nicks.
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La Gala MET 2026 ha dejado looks para el recuerdo y, a Bad Bunny, Madonna o Beyoncé, hay que sumar a Sabrina Carpenter, que deslumbró con una apuesta de película.
La intérprete de Manchild reinterpretó la temática de la noche (Fashion is Art) y se desvió ligeramente poniendo el foco en el cine evocando el glamour del viejo Hollywood.
Así, la intérprete homenajeó a un clásico con un diseño personalizado de Dior firmado por Jonathan Anderson y confeccionado con tiras de película Sabrina de Audrey Hepburn (1954).
Su vestido, confeccionado casi en su totalidad con el metraje de Billy Wilder, estuvo adornado con pedrería y rematado con un deslumbrante tocado donde se podía leer el título de la película —y su nombre— con la misma tipografía que la utilizada en 1954. ¡Hasta en la manicura llevaba detalles de película!
Las dos canciones de Sabrina Carpenter
No fue el único vestido que lució Sabrina Carpenter durante la noche ya que se puso otros dos más para actuar durante la gala.
Así, con un impresionante diseño dorado, la cantante se sumó a Stevie Nicks (vocalista de Fleetwood Mac) para interpretar su éxito Landslide, que la compositora escribió en 1974 con 26 años en respuesta a su incapacidad de lograr el éxito en la industria de la música.
No fue la única canción que interpretó Sabrina Carpenter en la gran noche de The Costume Institute de Nueva York. Esta vez vestida con un diseño inspirado en Marilyn Monroe de Andy Warhol, la cantante interpretó su canción Espresso del disco Short n' Sweet (2024)