El Papa, Bad Bunny, ¿y Quevedo? Las teorías de que el canario aparecerá en el concierto del puertorriqueño el 7 de junio

La relación de Quevedo con Bad Bunny siempre ha sido de una gran admiración, y los fans del canario llevan años esperando una colaboración de ambos. Y la residencia de conciertos del puertorriqueño en Madrid podría ser el escenario perfecto para presentarla en directo.

Desde que Bad Bunny aterrizara en Barcelona con su gira Debí tirar más fotos han sido muchos los rumores de posibles invitados a sus conciertos. Después de la ausencia de Rosalía y la sorpresa de Bad Gyal, las teorías de los fans en redes sociales se han suavizado, pero ahora Quevedo es el protagonista de una de ellas.

En el concierto de Bad Bunny en el estadio Metropolitano del 31 de mayo el intérprete tuvo un momento muy cercano con un fan canario en el que recordaba cómo en su primera gira internacional había actuado en las Islas Canarias, lugar que le recuerda a la esencia de Latinoamérica. El vídeo no tardó en hacerse viral, y el propio Quevedo lo compartió en los stories de su cuenta de Instagram con el emoji de cabra multiplicado, lo que significa que es 'El mejor de todos los tiempos' (Cabra en inglés, GOAT: Geatest Of All Time).

Los seguidores del vocalista de La playa del inglés enseguida vieron una relación directa entre que el canario podría aparecer en el show del puertorriqueño. Una teoría que cobra fuerza si atendemos al número 7, al que Quevedo tiene un gran cariño.

El artista nació un 7 de diciembre, pero desde que comenzó su carrera el 7 de julio ha tenido una gran relevancia: fue el día que lanzó su sesión con Bizarrap en 2022 y Columbia el mismo día en 2023. En 2024, su año de descanso estrenó en oculto un tema llamado 7, aunque nunca confirmó estar detrás.

Aunque Bad Bunny no tiene concierto el día 7 de julio para poder invitar a Quevedo y estrenar canción y seguir así la tradición del canario, sí tiene show en Madrid el 7 de junio, un mes antes, pero respetando el día especial del intérprete de Ni borracho.

Por todo esto los fans más acérrimos de Quevedo que desean verlo cumplir un sueño junto a Bad Bunny han pronosticado que el canario aparecerá en dicho espectáculo del Metropolitano.

Cabe recordar que si bien el intérprete de Tuchat comparte escena urbana con Bad Bunny, lo cierto es que hasta ahora no tienen ninguna canción que los una, pero eso no fue un impedimento para que Bad Gyal apareciera por sorpresa en el Estadi Olímpic, por lo que todas las miradas están puestas en la teoría que demostraría, según los fans, que el canario será el invitado del puertorriqueño el concierto del domingo 7 de junio en el estadio Metropolitano.

¿Se cumplirá?