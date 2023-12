Sale a la luz un vídeo del actor Gerard Depardieu tocando las partes íntimas a una mujer

El pasado 7 de diciembre, la televisión pública francesa, France 2, emitió el documental La chute de l'ogre (La caída del ogro, en español), un trabajo audiovisual que muestra de cerca el comportamiento indebido de Gerard Depardieu con las mujeres. Una actitud machista y sexista que ha perseguido al actor de 74 años durante los últimos años, desde que la actriz Charlotte Arnould presentara la primera acusación por agresión sexual del intérprete en 2018, en la que se denunciaban dos violaciones en su casa parisina.

Tras la publicación de la pieza, que repasa las acusaciones con las que carga el intérprete de hasta 13 mujeres que le responsabilizan de haber tenido dichos comportamientos durante el rodaje de diferentes proyectos cinematográficos, se han viralizado ciertas imágenes que muestran la actitud misógina de Depardieu en un viaje a Corea del Norte realizado en 2018, con motivo del 70 aniversario de la formación del país.

En el documental de investigación, el francés aparece emitiendo sonidos y comentarios obscenos dirigidos a varias mujeres y niñas. "Vas a ducharte pensando en mí. ¡Qué bonito día!", le dice riendo el actor a una de las azafatas.

A continuación, las escabrosas imágenes inéditas emitidas por el canal muestran al actor hablando de forma obscena y desvergonzada sobre las partes íntimas de las mujeres. En lo que parece un club de entrenamiento de hípica, dice entre risas: "A las mujeres les encanta cabalgar. Su clítoris se frota contra la silla de montar. Se corren tanto, son tan putas", pronuncia sin miramientos. Acto seguido, pasa por delante una niña de unos 10 años montada a caballo, ante lo que él comenta: "¡Esa es mi chica, sigue así! ¿Ves que se está rascando?", dice antes de carcajear.

En otro momento del filme, alguien pregunta "¿es todo de madera?", a lo que él responde: "Sí, como lo que tengo en mis calzoncillos", una de las tantas "bromas" que hace sobre erecciones a lo largo del documental.

Por último, en el vídeo viralizado, el rostro de la saga Astérix y Obélix (1999-2012), posa para una foto grupal mientras grita al lado de una actriz norcoreana: "¡Venga! Haz la foto mientras le toco el culo. ¡Mirad, mirad cómo lo tiene!".

Fue el pasado mes de abril cuando se conoció la denuncia de 13 mujeres al actor francés -entre las que se encuentra la intérprete Hélène Darras-, acusándolo de haber tenido comportamientos sexuales indebidos durante los rodajes de 11 películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés Mediapart.

El actor desmintió dichas conductas el pasado 1 de octubre, día en el que el diario Le Figaro publicó el artículo escrito por el francés en el que este rompía su silencio diciendo: "No puedo consentir lo que he leyendo sobre mí en los últimos meses. Quiero decirles por fin la verdad", anunciaba, para apelar: "Nunca jamás he maltratado a una mujer. Hacer daño a una mujer sería como darle una patada en el estómago a mi propia madre. [...] Nunca hubo coacción, violencia ni protestas entre nosotros. [...] Toda mi vida he sido provocador, extrovertido, a veces grosero... Nunca quise hacer daño, y pido disculpas por haberme comportado como un niño tratando de entretener a la multitud. Pero no soy un violador ni un depredador", concluía en su carta. Los testimonios de las víctimas y las imágenes no cuentan lo mismo.

La justicia francesa decidirá el resto.

