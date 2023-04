Gérard Depardieu, acusado por 13 mujeres de comportamientos sexuales indebidos

Trece mujeres acusan al actor francés Gérard Depardieu de haber tenido comportamientos sexuales indebidos en los rodajes de distintas producciones entre 2004 y 2022, aunque el intérprete desmiente conductas delictivas.

Estos relatos, publicados este miércoles por el sitio de información Médiapart, se suman a una investigación judicial que tiene abierta Depardieu por una presunta violación, a raíz de una denuncia presentada por la actriz Charlotte Arnould por unos hechos que sucedieron en 2018.

De entre los trece nuevos testimonios (algunos de ellos anónimos y otros bajo seudónimos), tres presuntas víctimas aportaron ya su testimonio a la Justicia, pero sin presentar denuncias.

Entre ellas figuran tanto intérpretes como integrantes de los equipos técnicos de rodaje en producciones como la serie Marsella (2016-2018) de Netflix.

Según Médiapart, todas han hecho relatos parecidos sobre la presunta forma de actuar de Depardieu y han contado que los sucesos ocurrieron en público. El mismo medio destaca el ambiente "misógino" que se vivía durante las grabaciones y señala que el actor "les metía la mano en la ropa interior, la entrepierna, las nalgas o el pecho. También emitía comentarios sexuales obscenos y, en ocasiones, gemidos insistentes".

Los testimonios incluyen tocamientos sin permiso, aprovechándose de su estatus de poder y fama, y una conducta agresiva por parte del actor cuando sus víctimas intentaban rechazarlo.

Una de ellas, que habla bajo el pseudónimo de Lyla, cuenta que durante el rodaje de la película Big House (2014), el actor "me metió la mano debajo del vestido. Sentí sus dedos tratando de llegar hasta mis bragas". Además, señala que le apartó la mano "pero siguió. Se puso agresivo, intentó quitarme la ropa interior y tocarme: entendí que aquello no formaba parte de su personaje. Si no le hubiera parado, lo habría conseguido".

Frente a estas acusaciones, los abogados del protagonista de filmes como Cyrano de Bergerac (1990), que fue uno de los rostros más conocidos a nivel mundial del cine francés durante años, desmienten "cualquier conducta delictiva", según Mediapart.

Las acusaciones de comportamientos sexuales indebidos no son las únicas polémicas en las que se ha visto envuelto este rostro de la saga Astérix y Obélix (1999-2012), que tiene actualmente 74 años.

En 2013 adoptó la nacionalidad rusa en protesta por la política fiscal del entonces presidente, el socialista François Hollande, y alababa regularmente la Rusia de Vladímir Putin como "una gran democracia". No obstante, se ha manifestado contra la invasión de Ucrania.