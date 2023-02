Sam Smith recibe críticas homófobas y gordófobas por su último videoclip y lo comparan con Bad Bunny y Harry Styles

Sam Smith acaba de lanzar Gloria, su cuarto álbum de estudio, que contiene algunos de sus exitosos sencillos como Unhoy, con Kim Petras, que fue todo un éxito en TikToK, Love me more o Gimme.

Una vez publicado el disco, Smith ha grabado el videoclip de uno de sus temas, I'm not here to make friends, por el que ha recibido muchas críticas y ha generado mucha controversia en redes sociales.

Si por algo se caracteriza el cantante además de por su voz y por sus hits, es por su estilo original y extravagante, y así lo ha mostrado en el videoclip: hace uso de distintos looks llamativos, pomposos y, por supuesto, nada normativos.

Esto parece haber indignado a algunos internautas, que se han tomado la libertad de comentar sobre su cuerpo, camuflando comentarios gordófobos y homófobos con comentrios subjetivos sobre sus looks.

"No es gordofobia, es simplemente lo horrible que luce porque no es de su talla. ¿Tiene derecho a ponerse lo que quiera? Sí. ¿Lo vamos a alabar y ser hipócritas diciendo que 'se ve bien' cuando no es verdad? No", escribía otro usuario.

La controversia ha llegado incluso a los platós de televisión, donde la periodista Alex Phillips ha tachado el videoclip del artista británico de pornográfico y ha afirmado que es malo para la sociedad. Este mensaje ha sido respaldado por otra usuaria, que afirmaba que tiene razón y que vivimos en una sociedad hipersexualizada y, por tanto, en peligro.

Sin embargo, han sido muchos otros los que han salido en defensa del artista, denunciando esa gordofobia y homofobia, y defendiendo la libertad y creatividad a la hora de vestir en los cuerpos no normativos, y el valor para salirse de lo establecido.

Uno de los usuarios hacia referencia a ese doble rasero: el corsé se ve ridiculo en Sam Smith porque tiene sobrepeso pero en un modelo musculoso causa sensación.

Incluso han salido a la luz comparaciones con artistas como Lil Nas X, Bad Bunny y Harry Styles, cantantes hegemónicos, normativos y que cumplen los cánones de belleza de la sociedad vistiendo atuendos muy similares a los de Sam Smith ¿La diferencia? Ellos son aplaudidos y alabados, y el intérprete de Like I can le llueven las críticas a mansalva.

Otros internautas también han hecho referencia a que Sam Smith está orgulloso de su cuerpo, no lo esconde y se viste con lo que él quiere, y no con lo que la sociedad le pondría.