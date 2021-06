Sara Donés, la hija de Pau Donés protagonista del videoclip de 'Eso que tú me das' // YouTube

Sara Donés tiene 17 años y quiere estudiar medicina. Es la hija casi anónima de Pau Donés . La joven dejó su vida discreta unas semanas antes de morir su padre para protagonizar el vídeo de la canción Eso que tú me das , que le dedicó el líder de Jarabe de Palo para darle las gracias por haberle insuflado ganas de vivir en sus últimos años.

Su padre quiso regalarle una de sus últimas canciones, Eso que tú me das, y le dio un papel principal en el videoclip de la canción. El 23 de mayo de 2020 la vimos bailar al son de la música de Pau Donés, cuyo cáncer ya estaba muy avanzado cuando grabó el baile y no pudo ser pareja de baile.

Sara fue su compañera de vida durante los dos últimos años de Pau Donés. El cantante se fue a vivir a Estados Unidos y la joven se trasladó con él. Vieron juntos su pasión por la música y el mar. Ella quería haberse quedado a vivir en California, donde se asentaron durante ese tiempo, pero el cantante empeoró y tuvieron que regresar a España.

Los dos años de Sara y Pau

En 2018, cuando Pau Donés sufrió una recaída del cáncer que le habían diagnosticado en agosto de 2015 el cantante decidió volcarse en su hija Sara. Pau Donés llegó a confesar que la música le había robado todo el tiempo que debía haberle dedicado a su hija cuando nació y decidió que el tiempo que le quedara de vida lo pasaría con ella. "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", confesó en 2018 antes de retirarse.

"Nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella", dijo con ilusión cuando se abandonó la vida pública. El cantante se lamentaba de no haber podido pasar más tiempo con Sara. "Es el gran amor de mi vida", decía la joven, con la que se estableció en California para compartir sus últimos años.

En Estados Unidos compartieron aficiones, se hicieron inseparables e incluso Pau contó que Sara aprendió a tocar la guitarra sin recibir clases. Disfrutaron de la tranquilidad del mar, hicieron surf y dieron clases de baile en su casa. En su retiro, la joven le contó a su padre que quería estudiar Medicina.

Sara Donés tiene 17 años y quiere estudiar Mecidina

Fue una experiencia de lo más inspiradora que ayudó a Pau a dar forma al que sería su último trabajo, un disco al que tituló Tragas o escupes con el que quiso dar las gracias a la música, a sus seguidores y, especialmente, a su hija, Sara Donés.

Sara Donés vive en el anonimato

Sara Donés vive en el anonimato, sólo salió de su zona de confort para participar en el videoclip de Eso que tú me das. Eso sí, lo hizo enfundándose un antifaz negro para ocultar su rostro.

Sara Donés, en el videoclip de 'Eso que tú me das'. // YouTube

Pau Donés nunca compartió fotos de Sara, pero llevaba a su hija siempre con él. Se tatuó su nombre en los nudillos de su mano izquierda; en la derecha lucía la palabra 'amor', el sentimiento más sincero y profundo que sentía por ella.

"Me volví cariñoso, amoroso, incluso pegajoso. Gracias a ella soy más fuerte, más persona, más feliz", reconoció orgulloso el artista en una de sus últimas entrevistas. Sara cambió su vida y led dio un motivo para luchar sin parar contra su enfermedad. "No hablamos directamente de la muerte, pero sí de lo mucho que la quiero y de que voy a pelear para no dejarla sola", afirmó Pau Donés en su blog.

"Me enseñó a decir te quiero"

Sara Donés también enseñó a Pau Donés a decir "te quiero". El cantante se lo contó a Jordi Évole en el documental Eso que tú me das´, que se grabó solo 15 días antes de la muerte de Pau Donés.

"Me ha enseñado a querer y a demostrar cómo querer", contó Donés a Évole. "En casa siempre nos hemos querido mucho, pero nos hemos tocado muy poco, esto viene de familia, nuestros padres vienen de una generación que no se tocaban mucho porque digamos que no estaba bien visto".

"Mi hija me ha enseñado esto, a tocarnos, a besarnos, a abrazarnos... a decirnos que nos queremos. Me ha enseñado a decir 'te quiero' con corazón y mirando a los ojos", confesó el artista, que le regaló su último te quiero en forma de canción.

"Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo".