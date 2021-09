La vuelta al cole es algo que entusiasma a los más pequeños, aunque muchos de ellos también lo viven como una auténtica pesadilla. Aunque la mayoría están deseando volver a ver sus amigos después del verano, los que empiezan su primer curso muchas veces no entienden porque sus padres los dejan solos en un lugar lleno de desconocidos.

Seguramente habrás escuchado en más de una ocasión lo de 'déjalo que llore hasta que se acostumbre". Sin embargo, muchos especialistas en educación infantil no están de acuerdo con este comportamiento.

"Dejar a nuestras criaturas llorando el primer día de escuela no es normal , ha escrito la psicoterapeuta Paola Roig en su perfil de Instagram. Y añade: "Dejar a una criatura de 1,2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento.".

Una publicación que Sara Sálamo ha compartido en su perfil de Instagram asegurando estar 100% de acuerdo con la psicoterapeuta. Y ha aprovechado para explicar el problema que está viviendo con su hijo Theo, de dos años: "Mi hijo de dos años sigue sin ir a la escuela porque se dio esa situación. Para mí era insostenible que pasara por algo algo así".

En otra publicación, Sara ha compartido una foto con su pequeño Theo en brazos y un extenso texto en el que se dirige directamente a su hijo: "No estoy preparada para desaparecer de tu vista y que pases una, dos o seis horas llorando esperando a ver si vuelvo".

La actriz ha continuado explicando que "no está de acuerdo con lo que se ha hecho siempre" y que sus propios padres buscaron una alternativa cuando ella era pequeña en lugar de dejarla llorando.

"No pienso que validar los sentimientos de mis hijos les convertirá en unos malcriados. No. No soy de las que cuando se caen les digo 'no pasa nada, tú eres muy fuerte'. Sino les ofrezco mi ayuda y les abrazo", ha añadido.

Con todo, Sara ha querido aclarar que no está juzgando a las familias que por si situación.