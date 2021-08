"No es normal" Sara Sálamo, indignada con la pregunta sobre su pecho que le hacen algunos "señoros"

Si hay algo que caracteriza a Sara Sálamo es que no se queda callada frente a las críticas ni las injusticias.

En más de una ocasión ha utilizado sus redes sociales como altavoz para reivindicar los derechos de las mujeres y condenar actitudes machistas, como ocurrió con su enfrentamiento con Cayetano Rivera.

Tampoco se queda callada condenando la tauromaquia, como con el mensaje que le lanzó a Enrique Ponce, tras ver un controvertido titular del torero sobre su "amor" hacia los toros o el más reciente a Julián López 'El Juli', por su surrealista mensaje a la Alcaldesa de Gijón.

Y por supuesto, otra de sus luchas de visibilizar los cuerpos reales. Lo ha hecho varias veces hablando el posparto y ahora ha querido poner de manifiesto otra actitud machista respecto al cuerpo de la mujer.

"Hay señoros que me preguntan por Instagram el motivo por el que tengo el pecho más caído, sin revisar previamente como cuelga, cada día más, la piel de su escroto…", así de contundente se ha mostrado en un mensaje de Twitter que ya supera los 10.000 'me gusta'.

Frente al revuelo generado por este tuit, la canaria ha compartido un nuevo mensaje explicando el motivo de su enfado a todos aquellos que parecían no entenderlo: "Denuncio estas cosas con el único fin de hacer entender que NO es normal escribir este tipo de cosas a nadie… Que si no es bonito hacerlo a alguien con quien te encuentras en un paso de peatones, tras la pantalla: TAMPOCO".