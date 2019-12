Pablo Alborán y Pablo López son 'Peces de Ciudad' en el tributo a Sabina, con 25 canciones y más de 30 artistas

David y Jose de Estopa hacen un 'Pacto Entre Caballeros', Bunbury se va 'Donde habita el olvido', Serrat y Rozalén se acercan 'A la orilla de la chimenea' y Leiva investiga 'El caso de la Rubia Platino'. Estos son solo algunos de los artistas que rinden tributo a Joaquín Sabina en el nuevo disco doble 'Ni tan Joven ni tan Viejo', una suerte de homenaje que llega a las estanterías y comercios online en una maniobra que se asegura un buen puñado de ventas navideñas.

Resulta complicado resumir la trayectoria del de Úbeda en una breve reseña, pero no cabe duda de que este homenaje de voces jóvenes -y no tan jóvenes- acercan las mejores letras de Sabina a un público cada vez más interesado por las redes sociales y la música urbana que por la especial narrativa de temas como 'A la orilla de la chimenea' o 'Y nos dieron las diez'. Porque las canciones de ahora ya no cuentan cuentos. Siguen hablando de noches de alcohol y besos, pero sin detalles, sin contexto, sin todas las luces y sombras que encierran los versos de Sabina. La duración de los temas también se ha visto reducido. Probablemente el tema más reproducido ahora en streamig no dure más de 3 minutos y medio, muy lejos de aquellos más de cinco de 'Nos sobran los Motivos', entonada ahora por Marwan y Kany García.

Mientras la versión de Zahara y Dani Martín de 'Y sin embargo' sorprende con casi nueve minutos de reflexión y copla en una versión muy orgánica que incluye el 'Y sin embargo te quiero' de Concha Piquer, la reinterpretación que hace Alejandro Sanz de 'Contigo' puede ser el descuido que levante las críticas de los más puristas. Los tributos en vida pueden ser un arma de doble filo.

Tracklist 'Ni tan Joven ni tan Viejo'

CD 1

1. Ruido (Fito y Fitipaldis / Coque Malla)

2. Contigo (Alejandro Sanz)

3. Con la frente marchita (Amaral / Manolo GarcÍa)

4. Donde habita el olvido (Bunbury)

5. El caso de la rubia platino (Leiva)

6. Peces de ciudad (Pablo Alborán / Pablo López)

7. Calle Melancolía (Robe)

8. La canción más hermosa del mundo (Manuel Carrasco)

9. 19 días y 500 noches después (Travis Birds /Benjamin Prado)

10. Cerrado por derribo (Niño de Elche/ Guitarricadelafuente)

11. Y sin embargo (Dani Martín / Zahara)

12. A la orilla de la chimenea (Joan Manuel Serrat / Rozalén)

CD 2

1. Princesa (Los Rodríguez)

2. Yo también sé jugarme la boca (Vanesa Martín)

3. Amor se llama el juego (Melendi)

4. Quién me ha robado el mes de abril (Pablo López)

5. Pacto entre caballeros (Estopa)

6. A mis cuarenta y diez (M Clan / Alejo Stivel)

7. Eclipse de mar (Ismael Serrano / Funambulista)

8. Nos sobran los motivos (Marwan / Kany García)

9. Lo niego todo (Mikel Erentxun / Rufus T. Firefly)

10. Pongamos que hablo de Madrid (Rubén Pozo / Lichis)

11. Ganas de... (Macaco / Carlos Sadness)

12. Una canción para la Magdalena (Andres Suárez / Elvira Sastre)

13. Y nos dieron las diez (Varios)