Sebastián Yatra explota contra los rumores de crisis entre él y Aitana que involucran a Zaira Nara

Sebastián Yatra ha dicho basta a las especulaciones sobre su vida privada.

El cantante ha estallado a través de su perfil de Twitter contra los rumores de crisis con Aitana justo después de salir a la luz que el cantante colombiano habría tenido un acercamiento con la modelo Zaira Nara —hermana de Wanda Nara— en el carnaval de Río de Janeiro.

Según ha reportado el periodista español Jordi Martín en el programa Intrusos, el intérprete de Una noche sin pensar habría enfadado a la catalana con su manera de actuar en esta fiesta.

"Hablé con una familiar de Aitana, novio de Sebastián Yatra, y dice que a raíz del carnaval, una noche en la que se bañaron de madrugada en una playa de Copacabana o Ipanema, Aitana le dijo a Yatra ‘eres un sinvergüenza, es muy feo lo que has hecho’ a raíz de un acercamiento de él con Zaira", ha revelado.

También ha añadido una polémica declaración sobre esta tercera en discordia: "Si Wanda Nara ya tiene fama de cargarse matrimonios, ojo porque su hermana Zaira Nara ha estado a punto de cargarse una relación muy estable".

Y por si fuese poco, también ha hablado con la hermana de la modelo, y su respuesta no ha dejado a nadie indiferente: "Le he preguntado a Wanda y me dijo ‘ostras, Jordi, yo no sé nada, voy a hablar con mi hermana’, pero ella sabe que esa noche pasaron cosas”, contó. “Son celos serios los de Aitana. Ha habido una crisis”.

Yatra no ha dudado en impugnar esta información y dejar de azuzar el fuego que la prensa no para de prender contra él y Aitana desmintiendo las palabras del periodista: "Wow! Yo que apenas me entero. Qué fácil inventarse las noticias hoy en día".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Jesús de Paula, maquillador y amigo de Aitana, y también colega de Sebastián, ha apoyado el tweet del artista con un emoji de un corazón.

Y es que Jesús sigue muy de cerca a la pareja de cantantes, con los que ha sido inseparable durante su estancia en Miami para la boda de Lele Pons y Guaynaa.

Por otro lado los seguidores de la pareja han aplaudido que Yatra corte de raíz los comentarios dañinos hacia su relación con Aitana, que llegan justo después de las fotos más románticas de la pareja.