Selena Gomez arremete contra los que critican su cuerpo y revela su enfermedad: "No soy una víctima"

Una vez más, Selena Gómez ha sido víctima del hate en redes. Todo ocurría en la premiere de Emilia Pérez en Los Ángeles, película que la cantante protagoniza junto a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana y Adriana Paz.

Durante, su última aparición, la artista deWho Says lucía un espectacular vestido negro de manga larga. Tal y como cuenta ELLE, los usuarios en redes señalaron la pose de Gomez durante el photocall, donde se la aprecia colocando su mano sobre su torso, como si estuviera "escondiendo su cuerpo de alguna manera".

Sin embargo, antes las críticas recibidas en redes, la cantante decidió ser tajante con un comentario a través de TikTok donde se mostró firme. "Esto me hace sentirme enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no ser un palillo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Simplemente soy humana". Sin embargo, este comentario fue borrado posteriormente.

Del SIBO al lupus: los diagnósticos de Selena Gómez

El SIBO se trata del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (las siglas en inglés de “Small Intestine Bacterial Overgrowth”). Esta, consiste en una mayor presencia de bacterias dentro del intestino delgado, lo que provoca una reacción cuando se ingieren hidratos de carbono y azúcares. ¿Esto qué produce? Sobre todo alteraciones en la microbiota, lo que se puede traducir en hinchazón abdominal, aumento de gases, acidez o diarrea.

No obstante, esta no es la única patología que padece Selena Gomez. En 2015, la cantante dio a conocer que tenía lupus, algo por lo que más tarde tuvo que someterse a un trasplante de riñón. La cantante se vio obligada a hablar de su diagnóstico poco después de las informaciones que apuntaban a sus supuestas adicciones, algo que más tarde la cantante zanjó: "Fui diagnosticada con lupus y tuvieron que hacerme quimioterapia. Eso es lo que me pasó y fue eso lo que me llevó a los Meadows", contó en una rueda de prensa.

Emilia Pérez, el nuevo proyecto de Selena Gomez

El nuevo film de Selena Gomez verá la luz en los cines españoles el próximo 5 de diciembre, con su previo estreno en Estados Unidos el 13 de noviembre en Netflix. La película dirigida por Jacques Audiard cuenta la historia de Rita, una abogada que ayuda a Juan Del Monte, un jefe del crimen organizado que quiere abandonar ese mundo y cumplir su deseo de convertirse en mujer ser, tal y como cuenta Infobae. Selena Gomez da vida al papel e Jessi, esposa del líder del cartel de drogas.