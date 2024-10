Nueve artistas que no soportaron el 'hate' en las redes y las abandonaron (para luego volver)

Las redes sociales se han convertido en la principal herramienta de promoción y comunicación de los artistas, pero lo cierto es que en ocasiones pagan un precio muy alto por exponerse sin filtros a sus fans, pero también a sus enemigos.

Sometidos al escrutinio constante -de su físico, de sus comentarios y de sus actitudes- muchos son los que terminan diciendo "basta" y deciden desaparecer… aunque solo sea un tiempo.

Aquí, algunos de los famosos que se han tomado un respiro y han desaparecido de X -antes, Twitter- e Instagram… para volver con más fuerza.

Lola Índigo, sobrepasada por la incertidumbre

Lola Índigo ha sido la última, pero no la única, en verse obligada a abandonar temporalmente las redes sociales. Fue el pasado 24 de septiembre, y solo lo hizo por unos días, a raíz de la cancelación de su concierto en el Bernabéu programado para el 22 de marzo de 2025.

Ella misma reconoció que "necesitaba desconectar un tiempo" porque se sentía abrumada y le era muy difícil gestionar la situación. "Volveré cuando tenga qué decir", afirmaba en el comunicado que publicó en Instagram.

Tras esos días de recuperación y de silencio, el 7 de octubre volvió asegurando que había superado la tristeza que le llevó a tomar tan drástica decisión.

María Becerra, víctima del odio en redes

"Me voy de esta red social", anunció la argentina en un hilo de Twitter.

El motivo de este silencio no era su incapacidad para gestionar una cancelación o un traspié en su gira, en este caso la artista era 'víctima' del odio y comentarios ofensivos en sus redes.

"Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico", escribía en un hilo de Twitter.

"He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, ¡con todo!", escribió la intérprete de Automático.

Naiara y el continuo escrutinio a la chica de moda

"Las películas que os montáis dan miedo, luego todo el mundo apoyando la salud mental y a la mínima oportunidad que tenéis echáis vuestro veneno en los demás", es el determinante mensaje con el que otra de las artistas de moda, Naira, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, abandonó Twitter el 4 de julio y, de momento no ha vuelto. Sí que mantiene activa su cuenta de Instagram

La nueva ídola, nacida del famoso talent show, ha decidido así alejarse de las teorías sobre las enemistades con sus compañeros de la academia y del continuo escrutinio sobre su físico.

Selena Gómez, se va y vuelve, se va y vuelve

La última vez que abandonó las redes sociales fue en el mes de enero, tras la celebración de la gala de los Globos de Oro. Esa noche, la exchica Disney se convirtió en protagonista de un vídeo viral cuando se acercó a Taylor Swift a contarle algo entre risas. Al parecer, Gómez le relató a su amiga el momento que había vivido cuando Kylie Jenner se negó a que su pareja, Timothée Chalamet, se hiciera una foto con ella.

"Estaré fuera de las redes sociales por un tiempo. Me estoy centrando en lo que realmente importa", anunció un día después.

Claro que esta no es la primera vez que la protagonista de Solo asesinatos en el edificio desaparece de Instagram o Twitter y volver a aparecer a los días la mayoría de las veces.

La primera fue en 2017 y a los tres días publicó de nuevo en sus perfiles. En 2018 volvió a despedirse de sus fans porque no soportaba los comentarios negativos que recibía, pero esta vez su decisión fue más contundente y estuvo cuatro años en silencio.

En 2022 recuperó la interacción con sus seguidores, pero de nuevo las críticas la superaron y a los pocos meses se volvió a apartar siendo la persona con más seguidores del mundo en Instagram.

Amaia Montero, salir para frenar la presión

Aunque este verano su reaparición en el concierto de Karol G provocó una oleada de mensajes de cariño y apoyo en redes sociales, la cantante guipuzcoana también ha sido objeto comentarios negativos e insultos en redes sociales: por una supuesta rivalidad con Leire Martínez, por su aspecto, por las fotos que publicaba…

Fue el 13 de abril de 2020 cuando Montero decidió abandonar por primera vez su cuenta de Instagram por el comentario recibido tras subir una foto con su perro en el Día Internacional del Beso: "No entiendes cómo me siento, no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos .. Sé que no lo hizo con mala intención, pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión… Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco". Tras unos días alejada, decidió retomar su actividad en esta red social.

Pero la sobreexposición continuó haciendo mella en la artista y solo unos meses después, en octubre, cerró su cuenta de Twitter, abrumada por los ataques que recibió tras hacer algunos comentarios velados sobre Leire. "Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias, con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta, desgasta mucho. No es tan fácil como 'Amaia se fue", aseguraba en un hilo de tuits que finalizaba despidiéndose del nuevo X.

Harry Styles y la distancia prudencial

Su último tuit es del 11 de diciembre de 2022. Su última publicación de Instagram, del 16 de noviembre de 2023.

Ha sido una norma del cantante y actor alejarse de vez en cuando de las redes sociales para desintoxicarse, aunque fue su relación sentimental con Olivia Wilde y las críticas por la diferencia de edad entre ellos, lo que precipitó la decisión de alejarse 'definitivamente'.

"Creo que Harry es un muy buen ejemplo de alguien que ha sido lo suficientemente introspectivo sobre su propio uso de las redes sociales para saber lo que se siente bien y lo que no. No es muy activo en las redes sociales. Y eso parece funcionarle mejor en este momento", desveló su hermana, la escritora Gemma Styles en una reciente entrevista.

Ariana Grande, blindar su vida sentimental

Su cuenta de Instagram está activa —aunque hace un año borró buena parte de sus publicaciones pasadas haciendo borrón y cuenta nueva—, desde diciembre de 2021 la cantante no está en X. Sin aviso ni despedida, Ariana Grande desactivó y cerró su cuenta de Twitter, y hasta hoy.

Aunque ella nunca ha dado ninguna explicación, su salida conmocionó a sus fans que especularon mucho con esta decisión y concluyeron que la principal causa fue el odio que recibió a través esta red social.

Ya en 2018, Grande había abandonado la antigua red del pajarito, aunque luego volvió, y en Instagram desactivó los comentarios, igual que hizo su prometido por entonces, Pete Davidson.

Ed Sheeran, parar para tomarse un tiempo de descanso

El cantante británico es otro de los que necesita tomarse un descanso en redes sociales de vez en cuando. Dijo adiós en 2015 a sus millones de seguidores en Twitter e Instagram porque se había dado cuenta de que había "estado viendo el mundo a través de una pantalla". Regresó un año después.

En 2019 volvió a anunciar que se alejaría de las redes una vez terminada su gira ÷ Tour de dos años y medio: "Estaré fuera de todas las redes sociales el tiempo que necesite". Regreso en septiembre de 2020 para anunciar el nacimiento de su primera hija.

Y la última vez ocurrió en 2022, esta vez por sorpresa y sin decir nada.

Reapareció en 2023 para dar explicaciones: "La razón por la que estoy haciendo este video es, para ser totalmente honesto, he tenido algunas cosas turbulentas en mi vida personal". Desde entonces, Ed Sheeran está muy activo en redes y en ellas suele compartir sus nuevas creaciones, pero también momentos de su vida personal.

Justin Bieber, su ex y un terrible hashtag

En el verano de 2016, el cantante de Baby decidió expresar en redes sociales su malestar por los comentarios que estaba recibiendo su entonces novia Sofia Richie, y esto no sentó muy bien a buena parte de su comunidad.

A las críticas se sumó su exnovia Selena Gomez — "Si no puedes manejar el odio, entonces deja de publicar fotos de tu novia lol— y nació el hashtag #SelenaendingJustinparty (#SelenaacabaconlafiestadeJustin) que terminó de colmar la paciencia de Justin Beaber y abandonó Instagram de forma fulminante.

En 2017 volvió a activar su cuenta y en los últimos meses se ha convertido en el perfecto escaparate en el que mostrar su felicidad al lado de su mujer Hailey Bieber y de su hijo, que nació a finales de agosto.