Selena Gomez, Cardi B, DJ Snake y Ozuna ponen a bailar a medio mundo en el bombazo 'Taki Taki'

Ya nos imaginábamos que 'Taki Taki' iba a ser un auténtico bombazo. El pasado mes de agosto nos enterábamos a través de Instagram que Selena Gomez, Ozuna, DJ Snake y Cardi B se habían unido para poner a bailar a medio mundo con un single que promete ser un éxito de reproducciones. Las fotos del rodaje nos hacían presagiar lo que ahora es un hecho: ¡menudo flow tienen estos cuatro juntos!.

Poco sabíamos del futuro musical de Selena Gomez, que ya hace meses que publicó su single 'Back To You'. Justo hace un par de días nos enterábamos de que la cantante ha decidido darse un descanso de las redes sociales para centrarse en recuperarse de la ansiedad que sufre. De hecho, no dudó en comentar este tema con sus fans durante una conexión en directo.

Por otro lado, parece que Cardi B ha retomado su rutina después de convertirse en mamá junto al rapero Offset. De hecho, la cantante compartió una imagen de lo más tierna en el set de rodaje del vídeo 'Taki Taki' con el regalo que el equipo le hizo: una pequeña silla con el nombre de su hija, Kulture. Eso sí, parece que ya se han calmado los ánimos después de su tenso rifirrafe con Nicki Minaj.

Ozuna y DJ Snake son la combinación masculina perfecta para acompañar a estas dos divazas, que han demostrado que la unión hace la fuerza. "La chica más dulce del universo", decía Cardi B de Selena en el rodaje.