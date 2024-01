Selena Gomez compara dos fotos suyas en bikini y lanza un poderoso mensaje: "Estoy orgullosa"

Los cuerpos ajenos nunca deben ser tema de debate, pero en las redes sociales es muy fácil encontrarse con críticas, insultos, comentarios despectivos disfrazados de consejo... Y si eres una persona pública, la exposición se multiplica.

Personajes como Selena Gomez, que han estado en el centro de la conversación desde su infancia, están sometidos a los juicios ajenos a diario. La cantante, que padece lupus y problemas de salud mental, ha visto cómo su peso ha cambiado a lo largo de los años, y con estos cambios han venido multitud de comentarios negativos al respecto. Por eso, la artista ha tenido que hacer constantemente un trabajo de amor propio y autoestima que le ayudase a mantenerse fuerte pese a la adversidad. Triunfa en su carrera como productora y actriz gracias a Only Murders in the Building, pero librarse de la necesidad de reconocimiento ajeno continúa siendo una batalla ardua de superar.

Por eso es tan importante el mensaje que ha lanzado en uno de sus últimos post de Instagram. En un storie, la cantante ha comparado dos fotos suyas en bikini, con una diferencia de más de 10 años entre una y otra, y un poderoso mensaje. "Hoy me dí cuenta que nunca más me veré así. No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy… a veces olvido que está bien ser yo".

En su documental My Mind and Me, la cantante narra lo difícil que ha sido lidiar con el odio en redes sociales por su físico. También se rompía al hablar de sus etapas depresivas, la ansiedad y el trastorno bipolar que tantas pesadillas le ha causado. Por eso es tan importante que la actriz acepte su realidad y entienda que nadie es mejor, ni peor. Todos somos perfectos tal cual somos. Nuestra manera de estar en el mundo es lo que cambia.