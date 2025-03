Las 15 canciones más conocidas producidas por Benny Blanco para Selena Gomez o Justin Bieber

Benny Blanco está de actualidad. El prometido de Selena Gomez está detrás de su nuevo disco, I Said I Love You First. Ambos se han convertido en una de las parejas de moda, y comparten su talento en proyectos conjuntos.

Pero más allá de su vínculo sentimental y profesional con Gomez, Benny Blanco es uno de los productores musicales más importantes de la industria musical. El también rapero, cantautor y DJ lleva casi dos décadas produciendo canciones que se han convertido en verdaderos éxitos.

Y es que, detrás de numerosos temas de artistas como Katy Perry, Justin Bieber, Britney Spears, Kesha o Calvin Harris, está la marca de Benny Blanco. Recopilamos las 15 canciones más conocidas de este productor estadounidense.

'I Kissed a Girl' - Katy Perry (2008)

'Hot n Cold' - Katy Perry (2008)

'Circus' - Britney Spears (2008)

'Tik Tok' - Kesha (2010)

'Teenage Dream' - Katy Perry (2010)

'California Gurls' - Katy Perry (2010)

'If I Lose Myself' - OneRepublic (2013)

'Love Yourself' - Justin Bieber (2015)

'Issues' - Julia Michaels (2017)

'Perfect' - Ed Sheeran (2017)

'I Found You' - Benny Blanco y Calvin Harris (2018)

'I Can't Get Enough' - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez y J Balvin (2019)

'Best Part of Me' - Ed Sheeran y YEBBA (2019)

'Señorita' - Shawn Mendes y Camila Cabello (2019)

'Lonely' - Justin Bieber y Benny Blanco (2020)