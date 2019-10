Selena Gomez estrena 'Look At Her Now', un "regalo especial" a sus fans con una pegadiza coreografía

Un día después de haber lanzado ' Lose You To Love Me ', Selena Gomez vuelve a sorprender a sus fans con un nuevo tema, ' Look At Her Now ', que llega acompañado de un videoclip con imágenes grabadas directamente desde el nuevo Iphone 11 Pro Max.

Muchos meses han esperado los fans de Selena Gomez a que la cantante lanzase nueva música. La cuenta atrás terminó este miércoles con el estreno de 'Lose You To Love Me', un tema con el que Gomez cierra un doloroso capítulo de su vida.

Así, tan solo 24 horas después este estreno, la cantante acaba de lanzar 'Look At Her Now', un segundo nuevo tema que aterriza con un videoclip grabado con el iPhone 11 Pro Max y con una espectacular coreografía. "¡Estaba tan emocionada de lanzar dos canciones seguidas y sorprender a mis fans! Es un recordatorio de que puedes elevarte sin importar los desafíos que traiga la vida", decía Selena en sus redes.

La letra habla de un amor que terminó en fracaso, un desengaño muy doloroso pero que ayudó a que Selena saliese reforzada y con más confianza.

Took a few years (Se tomó unos años)

to soak up the tears (Para absorber las lágrimas)

But look at her now (Pero mírala ahora)

Watch her go (Mírala irse)

'LOSE YOU TO LOVE ME' CIERRA UN CAPÍTULO

"Esta canción está inspirada en muchas de las cosas que han pasado en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y que sepa que saldrás de ello siendo más fuerte y en una versión mejorada de ti mismo", decía la cantante. Unas palabras que dejan ver que la canción podría estar inspirada en sus altibajos emocionales con Justin Bieber.

You promised the world and I fell for it (Prometiste el mundo y me enamoré de él)

I put you first and you adored it (Te puse primero y lo adorabas)

I saw the signs and I ignored it (Vi las señales y lo ignoré)