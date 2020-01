Selena Gomez habla de su encuentro con Hailey Bieber en el mismo restaurante

Con motivo del lanzamiento de su nuevo trabajo 'Rare', Selena Gomez acudió a cenar a un restaurante de Los Ángeles el pasado sábado. Los paparazzi capturaron entrando al mismo local a Hailey Bieber y Madison Beer, lo que hizo que muchos fans de Selena creyesen que la mujer de Justin Bieber había acudido intencionadamente para fastidiarle la celebración.

Pero el hecho de que fuese acompañada por la cantante Madison Beer, que además es amiga de Selena, hizo que multitud de 'selenators' inundasen las redes sociales de Madison con insultos y emojis de serpiente considerando traición acudir con Hailey al mismo lugar donde se encontraba Selena.

Tras el aluvión de críticas y ataques, Madison Beer respondió en su cuenta de Instagram a los haters: "Acabo de cenar con mi amiga Hailey, a la que conozco desde hace 10 años... Y eso es todo ¿Cómo puede ser eso un crimen? Quiero a Selena. Siempre la he querido. Nunca, en un millón de años, intentaría hacerle daño. Esto es simplemente ruin e innecesario. No pasó nada".

Ante tal revuelo, la propia Selena también ha querido manifestarse pidiendo que no ataquen a Madison, dejando claro que todo fue una simple coincidencia: "Es muy desagradable leer todo esto. No fue a propósito en absoluto. Me decepciona mucho que hayan personas que puedan hablarle así a alguien. Conozco a Madison desde que era pequeña y la he visto crecer hasta convertirse en la mujer que es hoy. Esto no es ningún problema", respondía entre los mensajes de otros usuarios criticando a Madison en su Instagram.