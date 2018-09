Shakira, criticada por pasear con sus hijos sin sujetador

La cantante Shakira se ha convertido en blanco de las críticas este fin de semana tras su visita a Disneyland París. Una vez finalizada la gira El Dorado World Tour, la cantante colombiana ha querido tomarse unos días para descansar con su familia.

Sin embargo, lo que podría ser una jornada festiva y tranquila para Shakira, Piqué, Milan y Sasha, terminó derivando en críticas y comentarios despectivos para los usuarios de las redes sociales y algunos medios de comunicación. ¿El motivo? Que la colombiana decidiese dejar el sujetador en casa. "Tápate", comentaban algunos, que no vieron con buenos ojos este look tan natural. Sin embargo, tal y como se puede observar en las fotografías que captaron los paparazzis, Shakira no parece muy preocupada por el qué dirán.

Shakira no es, ni mucho menos, la primera artista que decide llevar los pechos al aire. Modelos como Bella Hadid, Kendall Jenner o la cantante Rihanna, lo hacen casi a diario, como buenas embajadoras del movimiento #FreeTheNipple (pezones libres).