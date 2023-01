Shakira explica el significado de 'Loba', el lado salvaje y provocador que resucita 14 años después

Una loba en el armario, tiene ganas de salir... Shakira no solo canta, aúlla. Cuando estrenó su single Loba en el año 2009 puso la industria de la música del revés. Se mostraba sexy y provocadora en el videoclip de un tema con una letra explícita pero que escondía un inspirador mensaje para el resto de mujeres.

Fue la canción que le dio nombre al disco que editó pocos meses después, Loba, que tuvo versión en ingles (She Wolf) y que contenía éxitos como Did It Again, Gypsy o Lo hecho está hecho. En España fue disco de Platino y en Colombia, su país natal, consiguió la doble certificación de platino. Un auténtico éxito de ventas. Y Loba, el single principal, se convirtió en un tema imprescindible de las pistas de baile.

Desde entonces ha habido muchos cambios en la vida laboral y personal de la cantante. Formó una familia con Gerard Piqué, tuvo dos hijos y continuó con su carrera pero aparcándola en ocasiones para dedicarse a los suyos. Así lo reconocía en su primera entrevista tras conocerse el divorcio del futbolista, una charla con Elle en la que admitía haber cambiado hasta su país de residencia para proyectar el futuro en común que tanto deseaba.

Después de unos meses retirada del foco público para afrontar la que ha sido "la etapa más oscura" de su vida, la cantante regresaba por todo lo alto. Te Felicito y Monotonía han marcado un antes y un después, pero lo cierto es que Shakira tiene muchos más planes de futuro.

Entre ellos está resucitar a la Loba, ese lado salvaje que despertó hace 14 años y al que ahora hace referencia en su nueva canción. "Una loba como yo no está pa’ tipos como tú", adelanta un mensaje que ha filtrado una cuenta verificada de información de la cantante.

Esta misteriosa nueva canción se estrena este miércoles 11 de enero.

"El mensaje implícito es muy claro"

Para conocer el significado de Loba podemos remontarnos a una entrevista que la cantante ofrecía con motivo del estreno de la canción. El fragmento, que está publicado en Youtube, cobra ahora un nuevo significado al cambiar el contexto y la vida personal de Shakira. "El mensaje implícito es muy claro", decía nada más comenzar su alegato.

Shakira dejaba bien claro cuáles habían sido sus razones para componer Loba. "Vivimos en una sociedad que pretende negar y reprimir los deseos de las mujeres muchas veces. Aquellos deseos con los que estamos contacto y no generan culpa pero que la misma sociedad los oprime. 'Loba' yo creo que es una verdad y se refiere a que cada mujer lleva una loba dentro. Hay mucha gente que no quiere ni aceptar ni escuchar eso", aseguraba.

La colombiana reconocía que esta visión opresora sobre el mundo femenino le afectaba a todas las mujeres independientemente de su edad, origen o condición. "Este mensaje no nos deja indiferentes: Hay una loba en cada mujer. ¿Y qué significa esto? Que somos mujeres de nuestro tiempo, somos mujeres en control de nuestro destino, que somos mujeres que peleamos por nuestros sueños, por la realización de nuestros deseos aunque muchos quieran negarlo", explicó.

El videoclip de la canción también supuso una liberación para la cantante, que nunca había mostrado un lado tan atrevido, sugerente y provocador. "El vídeo ha sido también un buen viaje, de ida y vuelta, con un retorno agradable. He podido liberarme yo también, mostrando las piernas por ejemplo, que nunca lo hice. Fueron muchos años de carrera llevando pantalones largos y esta vez dije 'pues no están tan mal mis piernitas, son cortitas pero llevan y me traen, es ahora o nunca", contó.

El videoclip hace referenecia en varias escenas a la metáfora de La Jaula de Oro, que se refiere a las personas atrapadas por una situación teóricamente de abundancia o confort material, pero que termina convirtiéndose en un contexto de reclusión emocional. "Me decidí a revelar otra parte de mi y yo creo que este vídeo tiene que ver con la metáfora de la jaula de oro, con una mujer encerrada allí buscando liberarse. Eso es de alguna forma provocador y yo creo que ese es el sentido último del arte, provocar, provocar reacciones, sentimientos, emociones. Cuando el arte deja de cumplir esa función deja de ser arte en sí mismo, sino meramente consumismo", concluyó.