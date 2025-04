Shakira podría actuar en Madrid y Barcelona en mayo de 2026

Son 16 conciertos los que Shakira ha ofrecido dentro de su gigantesca gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que recorrerá América Latina, Norteamérica y Europa.

Hay 50 fechas programadas, pero todavía quedan algunas por cerrar. Las que más esperan los fans españoles son las de los show de Madrid y Barcelona, que podrían tener lugar en mayo de 2026.

Así lo informa el Telediario de TVE, que se ha encontrado con la artista en México al paso de sus once shows en el país. "Por supuesto que voy a ir a España a cantar, me muero si no voy a España a cantar... Es un deber y un gran deseo poderme encontrar con mi público español, sé que va a ser épico", decía la colombiana antes de dejar en el aire las fechas. Ella no lo confirma, pero el ente público sí: "Si nada se tuerce, la gira llegará a Barcelona y Madrid en mayo de 2026".

La magnitud de la gira y los problemas logísticos de algunos estadios y ciudades han obligado a reprogramar varias fechas.

Entre los cambios más destacados, se encuentra la reprogramación de su presentación en Lima, la cual ha sido movida a noviembre, y la cancelación temporal de sus shows en Santiago de Chile, a la espera de nuevas fechas. Además, su concierto en Medellín aún no tiene una nueva fecha confirmada. Estos ajustes han generado incertidumbre entre sus seguidores, pero la artista y su equipo trabajan para garantizar que todos los conciertos puedan llevarse a cabo sin inconvenientes.

También este martes, el equipo de la cantante ha informado que Shakira actuará el 26 de septiembre en Santo Domingo, tras anularse el concierto que iba a dar esta semana en la capital dominicana.