Shakira convertirá su residencia europea en Madrid en un homenaje a la cultura latina

Después de haber recaudado más de 420 millones de dólares en su paso por Latinoamérica, La Loba ha vuelto a salir del armario por todo lo alto, con el anuncio de tres nuevas fechas los días 18, 19 y 20 de septiembre, que se añaden a las ya anunciadas anteriormente los días 15, 26 y 27 de septiembre.

Además, según ha anunciado el productor de Live Nation Pino Sagliocco, es probable que, dada la altísima demanda que está generando la residencia de Shakira en Madrid, se añadan más fechas. En palabras de Sagliocco: "Shakira va a poner toda su fuerza para tratar de atender toda la demanda".

Sin embargo, el show que la colombiana traerá a nuestro país llega con una propuesta diferente, mucho más inmersiva que una simple serie de conciertos: ES LATINA

Recreación del Estadio Shakira | Live Nation

¿Qué concepto envuelve ES LATINA?

El estadio Shakira se ha creado no solo para disfrutar de su música, sino como punto de encuentro de la cultura latina, una cultura que ya nos ha dejado claro que no se trata solo de los países que conforman América Latina.

El término va mucho más allá y engloba países europeos como: Portugal, Francia, Italia o España. Así, el imaginario Shakira se convierte en vehículo de la unión entre Latinoamérica y España, apostando por la música, la cultura y el arte para conseguirlo.

¿Qué espacios formarán parte del universo ES LATINA?

Durante 12 horas, del mediodía hasta la medianoche, los espectadores podrán disfrutar de una experiencia que va más allá de los escenarios.

En Macondo Park se encontrarán diferentes áreas en las que explorar la cultura latinoamericana, desde Macondito, la zona infantil, hasta mercadillos, museos, puestos de comida, merchandising… todas ellas orientadas a los diferentes países latinoamericanos. "Puedes disfrutar de la gastronomía brasileña y comprar ropa peruana", ha dicho Sagliocco, como ejemplo.

Plano Estadio Shakira y alrededores | Europa FM

¿De dónde viene el nombre “Macondo”?

El espacio toma su nombre del legendario mundo creado por el paisano de Shakira, Gabriel García-Márquez en su novela Cien Años de Soledad.

"Macondo es una inspiración. Hay que aprender del pasado para inspirarnos en el futuro (…) no hay derechos de autor ahí", ha explicado Sagliocco.

¿Quién está detrás de la construcción?

El recinto ha sido diseñado específicamente para la ocasión por BIG-Bjarke Ingels Group, uno de los estudios de arquitectura de referencia en el mundo.

Todos los colores de Macondo Park y el estadio estarán conectados con el vestuario de Shakira. En la construcción se utilizarán todo tipo de telas y se traerá, además, vegetación de América Latina.

Recreación de los alrededores del Estadio Shakira | Live Nation

¿Por qué Madrid y no Barcelona?

Sagliocco ha explicado que la ciudad elegida ha sido Madrid por su "mejor acondicionamiento", pese a las multas a las que se enfrenta la empresa Mad Cool SL por superar los decibelios en el festival celebrado en el mismo recinto donde se instalará la residencia europea de Shakira.

Según ha explicado el productor de Live Nation, el espacio está bien capacitado y España debería estar agradecida por haber sido el país elegido.

Respecto a Barcelona, ha comentado que es un lugar donde saben que a Shakira se la quiere. “Sus hijos son catalanes y hablan catalán”, ha añadido Sagliocco.

¿Costarán más caras las entradas?

Aunque no se han anunciado unas cifras exactas, Sagliocco sí ha advertido que no tendrán un coste más elevado por celebrarse en el Estadio Shakira, exponiendo que si el show fuera en estadios como el Wanda o el Bernabéu, el coste no tendría por qué variar.

Las entradas estarán disponibles en varios turnos. La primera preventa será el 24 de marzo para los registrados en la web de Shakira, mientras que los socios de SMusic tendrán acceso el 25 de marzo.

Por su parte, en Live Nation la preventa tendrá lugar el próximo día 26 de marzo, y el 27 de marzo estarán disponibles las entradas para el público general en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.