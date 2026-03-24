Última hora preventa entradas conciertos Shakira en Madrid, en directo: los precios oficiales, el plano con los sectores y más
Tras desvelarse todos los detalles del Estadio Shakira y conocerse las nuevas fechas de los conciertos de la colombiana en Madrid —ya hay seis confirmados—, ahora toca hacerse con las entradas para disfrutar de Las Mujeres Ya No Lloran Tour. Este martes 24 de marzo arranca la primera preventa en dos tandas, a las 10:00 horas y las 12:00. Te contamos al minuto cómo transcurren.
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Menos de una hora para la siguiente Preventa Shakira
Las oportunidades para comprar entradas para los conciertos de Shakira en Madrid se multiplican y lo de ahora ha sido solo el principio. A las 10:00 horas arrancó la Preventa Shakira (para usuarios registrados) para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre y a las 12:00 empieza la de los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre. ¡Recuerda! La sala de espera se abre media hora antes.
La Policía advierte sobre la reventa de entradas de Shakira
¡No piques y no entres en ninguna reventa! La Policía Nacional advierte que no nos fiemos y entremos en cualquier página que ofrezca entradas para los conciertos de Shakira. Su mensaje en X no tiene desperdicio.
El plano del Estadio Shakira y los precios de cada grada
Para los que estén pendientes de la segunda preventa (arranca a las 12:00 horas) o estén en cola de la primera, aquí tienen el plano del Estadio Shakira para saber dónde está cada sector.
- FRONT STAGE A y B - 181,5 euros
- PISTA - pista general - 119 euros
- TERRAZA - terraza - 158,5 euros
- GRADA INFERIOR A1, B1 Y C1 - PL1 grada - 158,5 euros
- GRADA SUPERIOR A1, B1 Y C1 - PL2 grada y PL2 PMR - 136 euros
- GRADA INFERIOR A2, B2 Y C2 - PL3 grada - 96,5 euros
- GRADA SUPERIOR A2, B2 Y C2 - PL3 grada - 73,5 euros
Un extra si quieres sentarte al lado de pasillo
Los fans de Shakira que quieran sentarse al lado del pasillo deben saber que las entradas tendrán un precio extra. El suplemento pasillo, como así se llama, es de 17 euros. ¡17 euros!
Este se aplica a los sectores PL1, PL2, PL3 y PL4. En caso de abonarse, los precios para estas gradas serían:
- PL1 GRADA con suplemento pasillo - 175,5 euros
- PL2 GRADA con suplemento pasillo - 153 euros
- PL3 GRADA con suplemento pasillo - 113,5 euros
- PL4 GRADA con suplemento pasillo - 90,5 euros
Los precios oficiales de los conciertos de Shakira en Madrid
¡Ahora sí! Ya podemos compartir los precios oficiales de los conciertos de Shakira en Madrid. Los ha confirmado la promotora Live Nation a través de la página creada con motivo de la residencia europea de la cantante.
En pista, la entrada cuesta 119 euros y la grada más barata cuesta 73,5 euros. Los gastos de gestión están incluidos aunque hay que añadir un cargo de 2 euros por transacción.
- FRONT STAGE - 181,5 euros
- PISTA GENERAL - 119 euros
- TERRAZA - 158,5 euros
- PL1 GRADA - 158,5 euros
- PL2 GRADA - 136 euros
- PL2 PMR - 136 euros
- PL3 GRADA - 96,5 euros
- PL4 GRADA - 73,5 euros
- VIP 1- PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE - 464,5 eruros
- VIP 2 - EARLY ENTRY PACKAGE - 328,5 euros
- VIP 3 - PREMIUM SEATED VIP PACKAGE - 498,5 euros
- VIP 4 - SEATED VIP PACKAGE - 345,5 euros
- VIP 5 - VIP GARDEN EXPERIENCE - 600 euros
- VIP 6 - VIP TERRACE EXPERIENCE - 1.000 euros
La cola virtual sigue creciendo
Hay gente que está sumándose a la cola virtual para comprar entradas para ver a Shakira en Madrid en los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre. En X hay usuarios que aseguran que están en en el puesto 100.000.
Los primeros datos de los precios de los conciertos de Shakira en Madrid
Decían en la presentación que las entradas de los conciertos de Shakira tendrán un precio asequible, aunque ateniendo a la información de Ticketmaster no es exactamente así.
Según infirma en la cola de Ticketmaster, los precios de las entradas van de 73,50 euros a 476 euros (incluidos los gastos de gestión en ambos casos). A esto hay que añadir un cargo por compra de dos euros.
Una cola virtual con más de 60.000 personas
Por ahora podemos confirmar que más de 60.000 personas están esperando para comprar entradas para la residencia de Shakira en Madrid. Y esto es solo el princpio...
🔴 Empieza la primera preventa 🔴
¡Ha llegado el momento para los fans registrados en la Preventa Shakira!
Ya están abiertas las taquillas para conseguir entradas para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre. Toca descubrir en qué posición de la cola estamos. 🤞🏻
El aforo del Estadio Shakira
El Estadio Shakira tendrá una capacidad de 50.000 personas, lo que significa que la cantante pondrá a la venta un total de 300.000 tickets.
Esta cifra es provisional ya que podría ampliarse si se anuncian nuevas fechas a lo largo de los siguientes días (u horas).
¿Cuántas entradas se pueden comprar?
Las colas virtuales ya están abiertas y ahora toca saber que hay un límite de entradas para comprar. Según indica la página de Ticketmaster, cada persona puede adquirir un máximo de seis entradas con una misma tarjeta de crédito.
"Es importante respetarlo. Si excedes el límite de entradas, tu compra podría quedar cancelada sin previo aviso por parte de Ticketmaster. Esto incluye los pedidos asociados al mismo nombre, dirección de correo electrónico, dirección de facturación, número de tarjeta de crédito u otras informaciones", advierten desde la tiquetera.
🔴 Dos horas de preventa diferentes
¡Ojo! La preventa de entradas de este martes 24 de marzo tiene dos horas diferentes según el concierto para el que quieras comprar entradas.
- Conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre - la preventa arranca a las 10:00 horas
- Conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre - la preventa arranca a las 12:00 horas
Qué se sabe de los precios de las entradas de Shakira
Todavía sin precios oficiales, ya se puede decir que las entradas no tendrán un coste elevado.
Así se confirmó durante la presentación del Estadio Shakira cuando se aclaró también que "Shakira no va a querer dejar a sus fans sin poder disfrutar" de sus shows, por lo que si es necesario ampliará el número de citas para atender toda la demanda.
Para hacerse una idea de los posibles precios, estos fueron los de los cinco conciertos de Shakira en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González en San Salvador (El Salvador), los más recientes, celebrados en febrero de 2026:
- Tribuna baja (visión limitada): 41,40 euros
- General: 64,40 euros
- Preferencial: 82,80 euros
- Tribuna alta: 82,80 euros
- Tribuna baja: 105,80 euros
- VIP de pie: 138,00 euros
- Platinum: 207,00 euros
- Ultra Platinum: 253,00 euros
Quién puede acceder a la Preventa Shakira
No todos los fans de Shakira pueden acceder a la Preventa Shakira de este martes 24 de marzo. Solo lo pueden hacer los fans registrados en esta página habilitada por Tickemaster.
Aquellos que lo hicieron antes del lunes 23 de marzo habrán recibido ya un enlace de preventa para comprar entradas este martes a partir de las 10:00 horas. La sala de espera se abrirá 30 minutos antes, tal y como informa Ticketmaster.
"Puedes unirte a la sala de espera de tus preventas 30 minutos antes de que comiencen. El acceso está vinculado a tu cuenta, así que no necesitas códigos. Te enviaremos un recordatorio por correo electrónico con tu enlace de preventa el día antes del inicio".
Consigue entradas para ver a Shakira en Madrid
Con las primeras fechas anunciadas —insistimos, parece que habrá un total de 10 conciertos— y los detalles del Estadio Shakira desvelados, toca hacerse con las entradas para ver a Shakira en directo. ¿Cómo y cuándo comprarlas?
Hay cuatro oportunidades y la primera arranca este martes 24 de marzo. Apunta:
- Martes, 24 de marzo a partir de las 10:00 horas - Preventa Shakira solo para usuarios registrados
- Miércoles, 25 de marzo a partir de las 10:00 horas - Preventa Santander SMusic
- Jueves, 26 de marzo a partir de las 10:00 horas - Preventa Live Nation
- Viernes, 27 de marzo a partir de las 10:00 horas - Venta general en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Un nuevo estadio para albergar los conciertos de Shakira en Madrid
Los conciertos de Shakira en Madrid no se celebrarán en un espacio conocido. La promotora Live Nation está construyendo un nuevo estadio para acoger la residencia europea de la cantante.
El Estadio Shakira, nombre del recinto, estará ubicado en espacio Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde, donde habitualmente se celebra el festival MadCool y que adoptará el nombre de Macondo Park.
El estadio tendrá capacidad para 50.000 personas y, a juzgar por las imágenes, tendrá forma de anfiteatro.
Shakira llega a Madrid con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'
Shakira ha decidido que Madrid sea la última ciudad de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante colombiana cerrará su gira mundial con una residencia europea para la que ha anunciado ya seis fechas aunque se espera que sean un total de 10. ¡Toma nota!
- Viernes, 18 de septiembre
- Sábado, 19 de septiembre
- Domingo, 20 de septiembre
- Viernes, 25 de septiembre
- Sábado, 26 de septiembre
- Domingo, 27 de septiembre