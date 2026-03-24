Última hora preventa entradas conciertos Shakira en Madrid, en directo: los precios oficiales, el plano con los sectores y más

Un extra si quieres sentarte al lado de pasillo

Los fans de Shakira que quieran sentarse al lado del pasillo deben saber que las entradas tendrán un precio extra. El suplemento pasillo, como así se llama, es de 17 euros. ¡17 euros!

Este se aplica a los sectores PL1, PL2, PL3 y PL4. En caso de abonarse, los precios para estas gradas serían: