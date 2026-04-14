Shakira no ha sido seleccionada para entrar en el Salón de la Fama del Rock & Roll

Shakira en el Zócalo de México | Getty Images

Cada año, el Salón de la Fama del Rock & Roll nomina a algunos artistas que hayan hecho su aportación a la música desde diferentes estilos como el rock, el rap, el R&B, el britpop, el metal y el pop.

En esta ocasión, la elección estaba bastante reñida, pues coincidían artistas como Shakira, Mariah Carey, Oasis, Iron Maiden o Pink.

Ahora, hemos conocido la lista de los afortunados, aunque, por desgracia, Shakira no ha sido seleccionada.

Finalmente, los elegidos han sido Iron Maiden, Oasis, Phil Collins, Luther Vandross, Sade, Wu-Tang Clan, Joy Division/New Order y Billy Idol.

¿Cómo se realiza la selección?

Para entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para la inclusión.

Los nominados han sido elegidos por votación de más de 1200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Además, los fans también pudieron votar por su favorito en la página web oficial, recibiendo el artista más votado un voto extra.

Al parecer, Shakira se hizo con la victoria en el voto popular, pero no fue suficiente para que entrase en este distinguido club.