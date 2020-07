Shakira subastará una de prendas más icónicas de su carrera para ayudar los afectados por la pandemia

La pasada Super Bowl fue una auténtica celebración de la cultura latina con un mensaje de unidad y empoderamiento en medio la situación política que vive Estados Unidos en materia de inmigración.

Shakira y Jennifer Lopez se subieron al escenario para reivindicar la cultura y el poder femenino con unas espectaculares actuaciones que acapararon cientos de reproducciones, titulares y comentarios durante varios días.

La cantante colombiana celebró sus 43 años repasando sus principales éxitos, 'She Wolf', 'Whenever Wherever' o 'Hips Don't Lie'. Además, también se atrevió a entonar el éxito 'I Like It' y lo hizo invitando a Bad Bunny, con quién interpretó 'Chantaje', y bailaron y cantaron salsa, cumbia, merengue y reguetón.

Durante la actuación, Shakira lució dos modelos diferentes: un vestido rojo de brillantes y un look dorado formado por una chaqueta de lentejuelas y dos piezas interiores con más detalles dorados.

Precisamente es esa inolvidable chaqueta dorada la prenda que Shakira ha decidido subastar para recaudar fondos para la causa All in Challenge, que buscar compensar la falta de alimentos de las familias afectadas por la crisis de la pandemia de coronavirus.

El precio de salida de la chaqueta es de 5.000 dólares y se la llevará quien más dinero aporte a la causa. Además, el afortunado podrá conocer en persona a la cantante y recibir de sus propias manos la chaqueta en cuestión.