Shawn Mendes y Justin Timberlake enamoran actuando juntos en Las Vegas

Justin Timberlake y Shawn Mendes han protagonizado un dúo épico en el segundo día del festival iHeartRadio. ¿Recuerdas lo bien que sonaba el tema 'What Goes Around... Comes Around' ? ¡Pues atento a esta versión acústica tan especial!

¿Puede haber algo más emocionante que ver en directo a un artista de la talla de Justin Timberlake? ¡Sí! Verlo actuar junto a Shawn Mendes, uno de los cantantes más prolíficos de los últimos años.

Sucedió durante el iHeartRadio Musical Festival, que se celebró en Las Vegas este sábado. Timberlake y Mendes se subieron al escenario para cantar juntos la mítica canción 'What Goes Around... Comes Around', uno de los mayores éxitos de artista y del que ya se cumplen 8 años de su estreno. Eso sí, el tema sigue sonando igual de bien por mucho tiempo que pase.

Después del épico dúo, Shawn se retiró del escenario y Timberlake siguió su set con temas como 'Can't Stop the Feeling', 'Mirrors' y 'Cry Me A River'.