"No me siento bella, pero sí poderosa": Dafne Fernández enseña su cuerpo una semana después de dar a luz

La actriz Dafne Fernández ha revindicado la belleza real tras dar a luz . A través de su perfil de Instagram, la joven ha mostrado su cuerpo una semana después del nacimiento de su segunda hija y ha confesado que "No me siento bella, pero sí poderosa" .

Dafne Fernández y su marido Mario Chavarría han dado la bienvenida a su segunda hija. A través de Instagram, la actriz ha compartido la evolución del embarazo y ahora ha mostrado su cuerpo real tras dar a luz.

"Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija", ha escrito Dafne en las redes junto con una imagen en la que posa en ropa interior. "No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo", confiesa la joven, que añade que no se va a "avergonzar de él porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos".

Además, Dafne Fernández expone que su cuerpo aún está "agotado y herido", pero "está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte". Y acaba su mensaje con una reflexión sobre los cuerpos reales: "no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello".