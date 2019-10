Dafne Fernández, Verónica Perona y Andrea Duro: series adolescentes, preguntas incómodas y mucho más

"Mi hija me dice 'papito', parece que la tengo en audio latino", nos cuenta JJ Vaquero, que viene rebosante de anécdotas sobre las costumbres de su hija de 14 años, en plena edad puber. "Tiene una bufanda que parece un kilométrico de Boomer", asegura, pero Vaquero tiene un arma infalible para que la niña no se descarrile por la mala vida: "mira que no es lo mismo que seas infantil a que seas infanta", le dice.