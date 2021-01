La 'sobrada' de Andrés Velencoso y las veces que ha tenido sexo este mes

Andrés Velencoso no ha tenido ningún reparo en mostrarse de lo más sincero en su última aparición en televisión. El modelo ha confesado detalles privados como cuánto dinero tiene en el banco o cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

Andrés Velencoso es uno de los modelos más conocidos en nuestro país. A sus 42 años sigue siendo uno de los rostros más cotizados por las grandes firmas de moda para que preste su imagen o vista sus diseños en las pasarelas.

Andrés ha asistido a La Resistencia, donde estuvo charlando de temas de lo más triviales. También explicó algunas anécdotas de su extensa trayectoria como modelo en la que no dejó de demostrar su sentido del humor.

Y lo que también demostró es su sinceridad, ya que no tuvo reparos a responder a todo tipo de preguntas. Como es habitual en las entrevistas del programa, hacia el final se les suele hacer a los invitados dos preguntas que a muchos no les gusta responder: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?" y "¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?"

👉 Andrés Velencoso publica su desnudo sin editar y todas las miradas van al mismo sitio

Velencoso no tuvo reparos en responder a estas dos preguntas tan personales, empezando por la del dinero. "¿Cuánto crees que tengo?", le preguntaba el modelo a David Broncano.

Tras repasar que lleva muchos años trabajando como modelo y actor, el presentador se aventuró a sugerir "4 millones". "No, menos", le respondía Andrés, para terminar afirmando que tiene alrededor de 2 millones y medio en el banco, inversiones a parte.

"Te agradezco de corazón que hayas dado el dato del dinero, porque es una cosa curiosa que la gente no suele dar", le agradecía Broncano.

En cuanto a la pregunta del sexo, el modelo mostró la misma sinceridad: "Soy el único honesto que viene este programa a decir la verdad", afirmaba para revelar: "30", y arrancar el aplauso del público.