Sofía Vergara muestra por qué se ausentó de los Emmy en último momento: "La alergia de los ojos más loca"

Sofía Vergara ha preocupado a sus fans con varias imágenes con una grave hinchazón en el ojo, lo que le impidió presentarse a los premios Emmy justo antes de poner rumbo al Peacock Theater de Los Ángeles.

La gala de los Premios Emmy 2025 ha alzado como ganadores a series como The Studio y Adolescencia, y a actores como Britt Lower y Owen Cooper, convirtiéndose en una de los ediciones de los premios más aclamadas.

Pero uno de los reconocidos rostros que tuvo que ausentarse de los Emmy en último momento fue Sofía Vergara, quien ha contado en redes sociales el incidente que sufrió justo antes de poner rumbo al Peacock Theater de Los Ángeles.

Y dejando a sus fans un poco preocupados, la actriz de Modern Family ha compartido varias imágenes de su rostro con un ojo de lo más hinchado, echándose agua directamente desde el grifo y retorcida en una camilla del hospital.

Junto a ellas, y con el humor que la caracteriza, la protagonista de Griselda ha explicado lo sucedido: "No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias". "¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia de los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!", ha detallado junto a varios emoticonos de risa para no preocupar a sus seguidores en exceso.

Parece que todo quedó en un contratiempo con solución, pero Vergara no pudo disfrutar de la gala de los Emmy con esta alergia de última hora.