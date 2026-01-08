Eva Soriano se postula a sustituir a Schulthess de Morgan cuando pille vacaciones: "El pelo lo tenemos parecido de largo"

Morgan llega este 2026 con la segunda parte de su Hotel tour , con conciertos mayoritariamente en salas y con "un repertorio diferente" a sus shows de 2025. Y desglosan con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales algunos detalles de su último disco y de lo que está por venir.

Paco López y David Schulthess de Morgan se pegan el madrugón para visitar Cuerpos especiales, con la ausencia de Nina y Ekain y con pocas ganas de volver a la rutina, pero animados con el nuevo año.

Su último trabajo, Hotel Morgan, estuvo durante los primeros dos meses tan solo en formato digital, para luego estrenarse en físico. Y no descartan hacerlo en el futuro de nuevo: "No ha salido mal la jugada, porque se habló dos veces de un mismo producto".

Después de un año de vida para el disco, en Morgan se sienten "muy afortunados" por la gran acogida del proyecto, con una posterior gira también que les hace sentir "muy orgullosos".

Paco dio la sorpresa al ponerse ante el micro en el tema Jon & Julia, algo que surgió de manera casual. "Una de las propuestas que llegó al local fue esta y como yo me sabía la letra y Nina no todavía, se habló de hacerla yo", ha explicado el músico, que ha insistido en la "presión" que supone.

Una segunda parte de gira

Morgan actuará en el Inverfest de Madrid y en el Circo Price en Madrid este Enero, con el fin de contentar a todos sus fans: "Nos hemos dado cuenta de que tenemos un público dividido: aquel que busca pagar un poco más y estar sentados y los que prefieren el barro".

Pero pese al cambio de recintos, "a priori el setlist es el mismo" entre un show y otro. Eso sí, han ido cambiando el repertorio según ha avanzado la gira. Además, los músicos detectan que las favoritas para el público con Sargento de hierro y de las nuevas se decantan por Cruel.

La gira seguirá por otras ciudades como Bilbao, Barcelona, Santander, Sevilla, Málaga y Zaragoza, entre otras, en la que "explotarán más" sus recursos con cada directo.

Los fans de Morgan no tienen de qué preocuparse: después de Marzo vendrán los festivales, y el grupo ya piensa en cómo cerrar la gira de una manera más especial.

¿Eva Soriano cubrirá vacaciones en Morgan?

El grupo preparará su próximo disco pronto, lo que lo tendrá quizás "menos de un año" sin subirse a un escenario. Pero Nacho García y Eva Soriano han aprovechado para sugerir la idea de cambiar a los miembros del grupo por músicos parecidos físicamente cada vez que alguno de ellos necesite descansar.

"Eva con barba podría ser Schulthess", ha señalado Nacho, mientras Eva lo ha tenido claro y se ha postulado a sustituirle. "El pelo lo tenemos ahí de largo", apunta la presentadora.

De momento, 2026 es un año para disfrutar de todos los miembros de Morgan en directo.