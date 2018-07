Spotify crea una playlist con las mejores canciones para hacer deporte

El servicio de música en streaming ha hecho un completo estudio de las preferencias musicales de las personas a la hora de hacer ejercicio.

Analizando un total de 6,7 millones de playlist creadas específicamente para hacer deporte en el gimnasio han creado junto con el grupo de Música en el Ejercicio y Deporte de la Universidad de Brunel (Londres) una lista de reproducción que anuncian como "definitiva" ya que "está basada en la popularidad de las playlists combinada con el análisis científico de las canciones más efectivas para hacerte sudar en el gimnasio".

De este informe también se desprende que, a nivel global; los hombres prefieren hacer ejercicio al mediodía con clásicos como Eye of the tiger de Survivor (BSO de Rocky) o Till I Collapse de Eminem. En cambio, las mujeres prefieren entrenar antes del desayuno y eligen canciones más actuales como Can't hold us de Macklemore y Ryan Lewis o We found love de Rihanna y Calvin Harris.

En España las canciones más escuchadas en las listas de reproducción para entrenar son Eye of the tiger, de Survivor ,Titanium de David Guetta y Sia y Wake me up de Avicii.

El Top 10 de la lista lo componen:

Roar – Katy Perry

Talk Dirty – Jason Derulo ft 2 Chainz

Skip To The Good Bit – Rizzle Kicks

Get Lucky – Daft Punk ft Pharrel Williams

Move – Little Mix

Need U 100% - Duke Dumont ft A*M*E

You Make Me – Avicii

Feel My Rhythm – Viralites

Timber – Pitbull ft Kesha

Applause – Lady Gaga