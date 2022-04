Stephanie Cayo confirma su ruptura con Maxi Iglesias

Hace aproximadamente un año saltaron los rumores de que Maxi Iglesias y Stephanie Cayo podrían haber iniciado una relación sentimental. La pareja, que se conoció durante el rodaje de la película Hasta que nos volvamos a encontrar, se vio por primera vez junta paseando por las calles de Málaga sin ocultar su amor en junio de 2021, aunque en el festival de cine de la ciudad andaluza posaron por separado.

Pero lo que parecía ser una relación de lo más sólida, no ha terminado de funcionar. Así lo ha confirmado la propia actriz peruana durante un evento de la firma Rosa Clarà en Barcelona. "No, ya no sigue. Pero la historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia de amor haya podido traspasar tantos corazones", le ha respondido a los reporteros presentes.

Sobre el motivo de la ruptura, Cayo no ha querido dar muchos detalles, pero ha dejado claro que continúan teniéndose mucho cariño: "Esas cosas pasan, ¿no? Somos amigos, nos queremos mucho".

La relacionan con el actor turco Kerem Bürsin

Desde que se rumoreó que Stephanie y Maxi habían roto, a la peruana se le empezó a relacionar con el actor turco Kerem Bürsin, conocido en España por la serie Love is in the air.

Po supuesto, la prensa no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle por este nuevo romance. Sin embargo, aunque no ha negado rotundamente los rumores, Stephanie se ha mostrado muy cauta con su respuesta: "Si, lo he conocido y me parece un gran tipo. Pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien". Eso sí, ha asegurado que le parece "muy guapo".