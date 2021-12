El esperado beso de Maxi Iglesias y su novia Stephanie Cayo

Se confirma la relación. Maxi Iglesias y Stephanie Cayo están juntos. Se sabía desde que ambos aparecieron juntos en el Festival de cine de Málaga, pero ahora lo han confirmado con un beso y una intensa declaración de amor en Instagram.

La actriz peruana de 33 años ha publicado la imagen (las imágenes) de su amor en Instagram, y el actor español de 30 las ha comentando con una declaración de amor.

"Soy un niño con el regalo entre brazos más bonito de la Navidad", ha escrito el intérprete, que en las tres fotos aparece abrazado a su chica.

Stephanie no se ha quedado corta con sus palabras. Lo advierte nada más arrancar su comentario: "Voy a ser supercursi…"

"Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un puto poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es INFINITAMENTE más hermoso. (cómo si eso fuera posible) … Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación. Eres un regalo. Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo 🎁", apunta la actriz.

Quién es Stephanie Cayo

Stephanie Cayo es una actriz peruana residente en Madrid.

Se instaló en la capital recientemente, tras separarse del empresario estadounidense Chad Campbell, para realizar el curso de actuación de Juan Carlos Corazza, uno de los más prestigiosos de España. Según la prensa peruana, Maxi Iglesias también se ha apuntado.

La actriz se separó a principios de 2021 aunque no lo hizo público hasta este 23 de agosto. "A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. La separación es definitiva. Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado", escribió en Instagram.

Stephanie Cayo y Chad Campbell estuvieron casados durante tres años. Se conocieron a finales de 2013 y se dieron el sí quiero en enero de 2018 en Cartagena de Indias, en Colombia.

El primer encuentro de la expareja se produjo en Nueva York. La actriz asistió a una fiesta para celebrar el fin de un curso de actuación en el bar del Cosby Hotel, donde él trabajaba como encargado. De ella le llamó la actuación su belleza y, sobre todo, la agilidad con la que respondía sus preguntas. "Es tan guapa – pensé – pero me dediqué a probarla para ver si había algo más allá de ese empaque perfecto", declaró él mismo en una entrevista.

Su relación se confirmó en 2016, dos años antes de su boda.