'Styled to Rock' el 'reality' de moda de Rihanna

Rihanna va a emitir este verano su propio reality sobre moda. Styled to Rock va a acoger a futuras promesas del mundo de la moda cuya misión va a ser diseñar el vestuario de la artista para una de sus actuaciones.



Rihanna, acostumbrada a lucir modelos espectaculares que dan mucha fuerza a su puesta en escena, se ha declarado una enamorada de la moda. ‘Siempre me ha encantado la moda, me ha ayudado a dar forma a la artista que soy hoy en día’, ha dicho la cantante en el teaser de su programa.



Además de Rihanna, en el reality van a participar como jurado la estilista de la cantante, Lisa Cooper, el diseñador Henry Holland y Incola Roberts, componente del grupo Girls Aloud.