Se subasta una página de un cómic de Spider-Man por 3,36 millones de dólares

La página 25 del octavo número de las Secret Wars, de Marvel, se ha vendido por 3,36 millones de dólares en la casa de subastas Heritage Auctions. No se trata de un ejemplar cualquiera, pues en aquel aparecía Spider-Man vestido, por primera vez, con el temido traje negro. Si tenemos en cuenta todo lo que ha dado de sí el dichoso disfraz, incluida la creación posterior del villano Venom, podremos entender la relevancia que tiene esta página del cómic.

Parece que nadie puede hacer frente a Spidey, que supera el récord anterior para la venta de una sola página. Hasta la fecha, la página de arte del interior de un cómic estadounidense que había adquirido una cifra de estas características había sido la primera imagen de Wolverine en The Incredible Hulk, publicada en 1974. En aquella oportunidad, el mutante con garras de adamantium había sido enviado para liquidar a Hulk, algo que, por supuesto, no consiguió. La página se vendió por 657.250 dólares.

Aunque parezca mentira, la dichosa página del traje negro de Spider-Man había arrancado con un precio muy inferior del que alcanzó. En concreto, su precio de salida había sido de 330.000 dólares.

Spider-Man no para de batir récords, allá donde vaya. No Way Home, la última película de Tom Holland ha recaudado 1625 millones de dólares en todo el planeta, la más taquillera de Sony Pictures hasta la fecha. Por si esto fuera poco, a la vuelta de la esquina aguarda el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse (parte uno).