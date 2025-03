Aitana adelanta un nuevo trozo de su canción '6 de febrero'

Los deseos de los fans de Aitana se han cumplido: la cantante ha sorprendido este jueves a sus seguidores liberando un nuevo trozo de su canción 6 de febrero, uno de los tres temas inéditos que suenan en su documental Metamorfosis.

No lo ha hecho a través de sus redes. La intérprete de Segundo intento ha decidido pasarse el juego de las exclusivas y ha compartido 45 nuevos segundo de esta canción, que ya es un hit antes incluso de su lanzamiento, a través del canal de difusión de Netflix.

"¡Hola a todos. Soy Aitana y tengo ganas de que puedas descubrir mi Metamorfosis. Pero, mientras tanto, tengo algo que quizás quieras oír", dice dando paso a la canción, que interpreta en acústico.

"Un seis de febrero | Un te amo | Que ya no estás | De lo verdadero a lo lejano | Tú de qué vas | Un invierno en el que fuimos dos | Es más frío cuando no estás tú | Yo ya no puedo escuchar tu voz | Otra vez sola en mi cuarto azul | Porque todavía te quedo | Yo te quiero", canta la intérprete, para de cantar porque, como dice en su grabación, la siguiente parte de la canción se la conocen bien sus fans.

La otra parte de 'Metamorfosis'

La cantante interpreta una parte de esta canción en el documental Metamorfosis, estrenado el pasado 28 de febrero, y ese fragmento suena en redes desde que empezaron las promociones de la serie. En redes se han viralizado varios vídeos de Aitana cantando lo que parece el estribillo de la canción.

"Porque todavía te quiero, yo te quiero / Maldito me olvidaste de primero / Tú que me prometiste el mundo entero / Ahora devuélveme mi seis de febrero", dice en la parte adelantada en los vídeos promocionales.