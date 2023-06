Tallulah Willis se sincera sobre cómo le afectó la relación de Demi Moore y Bruce Willis: En medio de un basurero"

Tallulah Willis, la tercera hija de Bruce Willis y Demi Moore, vuelve a estar de actualidad. Después de ocupar titulares por la carta escrita en Vogue para hablar de la evolución de su padre, diagnosticado de demencia frontotemporal, ahora la joven se ha sincerado sobre cómo vivió la relación que su madre y el actor Ashton Kutcher mantuvieron durante ocho años. Se conocieron en 2003, se casaron en 2005 y se separaron en 2011.

Durante el estreno del reality Stars on Mars, del que es participante, la luchadora profesional Ronda Rousey le preguntó acerca de cómo fue crecer con ·padres extremadamente famosos" y ella no dudó en su respuesta. La joven de 29 años no se dio cuenta de la fama de sus padres hasta que su madre empezó la relación con el actor de Aquellos maravillosos 70. Fue un momento de tomar conciencia y fue también un momento especialmente duro para ella.

Tallulah Willis, Ashton Kutcher y Demi Moore en 2007. // Getty Images

"Fue como en 2003, y mi madre empezaba a salir con Ashton", recordó la joven que entonces tenía ocho años. "Estaban pasando muchas cosas y me encerré en mí misma”, contó Tallulah, y añadió: "Eso me llevó a estar como en el medio de un basurero prendido de fuego. Fue realmente duro, todavía estoy procesándolo".

La carta de Tallulah sobre Bruce Willis

La pasada semana Tallulah Willis publicó una carta en la revista Vogue para hablar sobre su padre, el actor Bruce Willis y de cómo recibió la noticia de su diagnóstico.

“Comenzó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida auditiva por su trabajo en Hollywood”, escribió Tallulah. “Más tarde, esa falta de respuesta se hizo más profunda y evidente”, añadió.

“Debo confesar que algunas veces sentí esa ‘falta de respuesta’ como algo personal. Él había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, dice en la carta.

Tallulah asegura que se siente optimista A pesar de todo, se ha mostrado optimista respecto a la salud el actor: "Sigo dando vueltas entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir".

La hija de Bruce Willis confiesa en la carta que ahora documenta cada minuto que pasa con su padre. "Soy como una arqueóloga, buscando tesoros en cosas a las que nunca solía prestar mucha atención. Me doy cuenta de que estoy tratando de documentar, de crear un registro para el día en que él no esté allí para recordarlo a él y a nosotros", escribe sobre cómo ha cambiado su relación con el actor.

"En el pasado tenía mucho miedo de ser destruida por la tristeza, pero finalmente siento que puedo presentarme y confiar en mí. Puedo saborear ese momento, sostener la mano de mi papá y sentir que es maravilloso. Sé que se avecinan pruebas, que este es el comienzo del dolor, pero todo eso de amarte a ti mismo antes de poder amar a alguien más, es real".