Tamara Falcó confiesa un delito de su adolescencia que llevó a cabo con la ayuda de su hermano Julio Iglesias

Tamara Falcó ha sorprendido al público de El Hormiguero con una asombrosa revelación que nos acerca a la idea de que la joven ha sido tan adolescente como cualquier hijo de vecino y que, para poder salir de fiesta, ha llevado a cabo las mismas triquiñuelas que cualquiera de nosotros.

La hija de Isabel Preysler contó en la mesa del programa de Antena 3 qué hizo para poder entrar en Pachá cuando solo tenía 14 años. Se trataba de la sesión 'light' de la discoteca, con horario de tarde y el consumo de alcohol restringido. Aun así, tenías que haber cumplido los 16 para poder entrar, así que Tamara puso en práctica una estrategia muy de calle para poder pasar un buen rato con sus amigos: presentar un carnet falso al portero.

"Se tenía que tener 16, me colé un poco", reconoce la colaboradora. "Mi hermano Julio me hizo un carnet de conducir de Estados Unidos", contaba antes de añadir el contratiempo que tuvo con el documento: "Me lo mandó y me dijo: 'lo tienes que plastificar' y entonces cuando lo plastifiqué se me coló un pelo", aseguraba entre risas.

Sin embargo, a pesar de lo poco válido que debía parecer el documento y el pelo que se había colado, parece que la estrategia para entrar funcionó. "Lo vio todo tan patético que me dijo el puerta... 'Pasa'", terminaba Tamara Falcó.