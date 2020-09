Tamara Falcó debuta en El Hormiguero y explica cómo adelgazó 20 kilos

Tras su paso por Masterchef Celebrity, Tamara Falcó se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la pequeña pantalla. Tanto que la empresaria ha fichado como nueva colaboradora de El Hormiguero, donde participará en la tertulia del programa junto al resto de colaboradores.

Pero antes, ha sido la madrina del primer programa de esta nueva temporada, donde ha demostrado su sentido del humor: "Desde que me vieron pelar conejos la gente dijo, 'algo le pasa a esta niña'", bromea, "No descarto ser pija pero pelo conejos".

Hablando de lo que significa ser una persona "pija", Tamara confesaba que se había hecho algún que otro calimocho. Eso sí, con uno de los mejores vinos de su padre.

Precisamente debido al fallecimiento de su padre, Carlos Falcó, a causa del coronavirus, Tamara está pasando uno de los momentos más duros de su vida. Además, ha heredado el título de Marquesa de Griñón, que su padre le dejó en testamento: "Todavía me queda un largo proceso", explica.

Y aunque nunca pierde la sonrisa, Tamara confiesa que también ha pasado meses de mucho estrés. Una muestra de ello fue hace unos años, cuando cogió mucho peso: "Solo comía filetes y tortillas de patatas", explica.

"Engordé 15 o 20 kilos y, según mi madre, cuando sonreía no se me veían los ojos. Decía: ¡Ay! ¡Sí! ¡Pobrecita! No se te ven los ojos”, continúa asegurando que llegó a encontrarse feliz con su cuerpo, aunque quiso empezar a llevar una vida más saludable.

"Tenía mucho estrés y conseguí sobrellevarlo, después mis dietitas, deporte y visitas a una clínica que me recomendó Mario" fueron su plan para recuperar su figura.

'HORMIGUEDDON', EL HORMIGUERO LLEGA A LA LUNA

Además de presentar las nuevas novedades que tendremos durante los próximos meses, como ya es tradición en El Hormiguero cada primer programa de temporada se estrena un corto grabado con todos los invitados del año anterior.

En esta ocasión la película lleva por nombre 'Hormigueddon' y el equipo del programa tiene una importante misión: Evitar que un meteorito destruya la Tierra. Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos y los suyos se alían con todos los invitados que pasaron por El Hormiguero la temporada anterior para conseguir su cometido.

Podemos ver a cantantes como Daddy Yankee, Anitta, Ozuna, Pablo Alborán, Ava Max, Pablo López, Estopa o Alejandro Sanz; unidos a deportistas como Rafa Nadal, Gerard Piqué, Julio Baptista o Marc Márquez.

Tampoco faltan actores como Kira Miró, Chino y Ricardo Darín o Martin Lawrence y Will Smith, quienes aparecen al final del film ayudando a Pablo a salvar el mundo.¡No te lo pierdas!