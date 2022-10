Tamara Falcó, tras ser acusada de homófoba: "Con desviaciones me refería a comportamientos de mi ex"

Tamara Falcó lleva varios días siendo acusada de homófoba. Exactamente desde que el sábado 1 de octubre participó en el Congreso Mundial de las Familias en México.

La hija de Isabel Preysler defendió la familia tradicional en su intervención y pronunció frases que generaron gran revuelo. "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto", dijo la marquesa de Griñón, que viajó a México solo una semana después de anular su compromiso de boda con Íñigo Onieva tras publicarse unas imágenes suyas siéndole infiel en el festival Burning Man de Nevada.

Este jueves, tras el revuelo causado, Tamara Falcó ha salido a defenderse y ha publicado un extenso comunicado en Instagram Stories para aclarar sus palabras.

Lo que quería decir Tamara Falcó en México

"La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no testaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja", escribe Tamara Falcó. "Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración", añade en su publicación de Instagram.

Tamara, que ya habló largo y tendido del tema en televisión y en un acto de la marca de lujo Kronos Homes, ha aprovechado la publicación para pedir perdón: "Igualmente y aunque no fuera esa mi intención pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio".

Lo que ya ha dicho Tamara Falcó de Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha hablado anteriormente de Íñigo Onieva. El martes 27 de septiembre, pocos días después de que su relación saltase por los aires, dio una especie de rueda de prensa improvisada en la que aseguró estar en estado de shock pero contenta: "Reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora".

La marquesa de Griñón defendió a su exnovio desde el principio, pese a que mucha gente cercana le advirtió del comportamiento de Onieva, y así lo dijo en esa intervención. "Yo decidí apostar por mi exnovio, decidí apostar por él y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad", dijo Tamara Falcó, que quiso aclarar que el Íñigo que ella conoció no tiene nada que ver con el Íñigo que vieron los medios.

"Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí, la base es la confianza", dijo la joven, que confió plenamente en Onieva desde el principio. "Si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema con ello pero con unos límites. Yo nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza".

Lo hizo y se supo el día en que anunciaron su compromiso del boda. El jueves en que Tamara publicó la foto del anillo de compromiso en Instagram, la marquesa abrió los ojos. A su móvil empezaron a llegar los vídeos de Íñigo siéndole infiel. Fue el principio del fin.