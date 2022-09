Tamara Falcó confirma su compromiso y futura boda con Íñigo Onieva

Dos años después de conocerse, Tamara Falcó (40) e Íñigo Onieva (32) están preparados para dar un paso más en su relación. La Marquesa de Griñón pronto se dará el 'sí quiero' con el empresario, que es ocho años más joven que ella. Sin embargo, esta diferencia de edad parece que no ha sido ningún problema a la hora de oficializar su compromiso.

La hija de Isabel Preysler, de 40 años, compartía la feliz noticia con una emotiva declaración de amor hacia su chico en su cuenta de Instagram. "Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", escribía junto a un selfie en el que la pareja posa dándose un beso en los labios y luciendo el anillo de compromiso, de corte moderno.

"¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor", reflexionaba sin poder evitar hacer referencias a los preceptos católicos que tanto practica.

La pareja, que se conoció cuando coincidieron en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común, Luisa Bergel (más conocida entre su círculo de íntimos como My Lu) lleva dos años disfrutando de las mieles de una relación que ha sido cuestionada en más de una ocasión. Las salidas nocturnas de Íñigo, que tiene varios negocios en el mundo de la noche, pusieron en jaque su lealtad más de una vez.

A pesar de todo, Tamara e Íñigo han permanecido ajenos a los rumores y han protagonizado románticas estampas como cualquier pareja de enamorados. "Escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", decía.

"Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro", escribe Tamara, para la que el matrimonio siempre ha sido una meta. No son pocas las ocasiones en las que ha expresado su deseo de encontrar una pareja con la que darse el sí quiero y formar una familia.

"Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero", termina Tamara.

Las palabras de Íñigo

Los buenos deseos para la pareja han tardado muy poco en llegar. La publicación se ha llenado de felicitaciones de amigos y conocidos de la pareja, pero entre ellos destaca el cariñoso mensaje de Íñigo Onieva. "Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre mas afortunado al tener de compañera de vida a la persona mas pura, divertida y llena de amor del planeta! Love u", escribía, entusiasmado.

La última foto que publicó con su futura esposa data de julio de este año, cuando pasaban unos días de descanso en Sotogrande.

Cómo se conocieron y su primera cita

Fue el pasado 13 de septiembre cuando Tamara Falcó e Iñigo Onieva celebraron su segundo aniversario de pareja.

Se conocieron en 2020, cuando una amiga de La Marquesa celebró una fiesta con temática Juego de Tronos para la que Onieva y Falcó tuvieron que disfrazarse y meterse en el papel.

Según ha contado contó la protagonista en El Hormiguero, fue él quien dio el primer paso y le pidió una primera cita.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó porque tenía que acudir a un evento en el que el protagonista era un niño con cáncer terminal y no sabía cómo actuar. Entonces Onieva le aconsejó que actuase sin que nada se le notase porque el objetivo era que el niño se lo pasase bien. "Me sirvió y dije 'mira, hay algo de todo este perfil de 'discotequeo' que me sirve", contó.

Dos ramos de flores en dos bodas diferentes

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han recibido este verano dos ramos de novia en dos de las tres bodas a las que han acudido juntos, concretamente en la de los primos de Tamara Álvaro Falcó -marido de Isabella Junot- y Álvaro Castillejo.

Este regalo simboliza unión y apunta a que la pareja que lo recibe podría ser la siguiente en pasar por el altar. "Yo no siento ninguna presión, ¿y tú, Íñigo?", bromeó Tamara.