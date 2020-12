C. Tangana aclara sus declaraciones sobre Rosalía: "Os obsesionáis con el morbo"

C. Tangana está dando mucho que hablar en redes sociales debido a sus declaraciones en una entrevista para Rockdelux , donde le preguntan por Rosalía . El artista aseguraba que la gente está obsesionada con ver a Rosalía en sus vídeos y canciones, pero ha tenido que matizarlo después de que algunas personas interpretaran que estaba hablando mal de la cantante.

C. Tangana presenta 'Demasiadas Mujeres' / Sony Music

Aunque comparten alguna colaboración juntos, C. Tangana y Rosalía están llevando sus carreras musicales de formas muy distintas. Aunque algunas personas se empeñen en vincularlos una y otra vez por haber tenido una relación en el pasado.

Son innumerables las veces que C. Tangana ha sacado un tema o videoclip nuevo, y Twitter se ha llenado de teorías sobre que está hablando de Rosalía.

Ver a una mujer morena con el pelo largo, e incluso vestida de rojo, ha sido suficiente para ver a la catalana en los vídeos de 'Demasiadas mujeres' o 'Tú me dejaste de querer'.

Sin olvidar el extenso análisis que hizo sobre este último tema Penny Jay en Twitter, viendo una clara referencia a la artista tanto visualmente como en la letra.

A pesar de que ninguno de los dos ha querido hablar del otro en público, finalmente C. Tangana ha explicado en una entrevista para Rockdelux que opina cuando ve que la gente no parar de ver referencias a Rosalía en su trabajo.

"La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta... Entre el debate, la salsa rosa, la presencia que ella tiene, el impacto que ha tenido y todo eso, citar como referencia a Rosalía ahora mismo es aburridísimo. Es como decir 'me gusta la Coca-Cola'. Pues muy bien. Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie, ahí si", explica.

"O sea, 'una mujer vestida de rojo'. ¿Tú te das cuenta? Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía. Yo lo entiendo perfectamente porque a mi me ha pasado. Pero hace 4 o 5 años. Ahora la gente llega tarde a las cosas. En algún momento se os pasará, la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé", concluía.

Estas declaraciones no han sido muy bien recibidas por una parte de los fans de Rosalía, quienes acusaban a El Madrileño de atacar a su ex, e incluso de no haber superado su relación.

Ante tanto revuelo, Antón ha querido aclarar en Twitter que estas declaraciones no son sobre la persona de Rosalía, si no sobre la obsesión de la gente en verla en su trabajo.

"Todo lo que digo de Rosalía en la entrevista de Rockdelux es respecto de la obsesión de los medios y los fans en encontrar conexiones y referencias en mis vídeos y canciones. Todo el mundo sabe que admiro la carrera de Rusa desde el día 1 hasta hoy. El hecho de que estéis dramatizando y sacando titulares demuestra vuestra obsesión con el morbo, ojalá algún día le prestéis esa atención a la música", sentencia.