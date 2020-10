C. Tangana lleva al techno 'Campanera' de Joselito en 'Demasiadas Mujeres'

C. Tangana inaugura una nueva etapa artística con el lanzamiento de 'Demasiadas mujeres', una canción que dedica a todas las mujeres que se han cruzado en su camino. Bajo el ya conocido alias de ' El Madrileño', Antón se distancia de los sonidos urbanos de sus anteriores trabajos para seguir el camino que inició con 'Un veneno' , fusionando la música popular con estilos más vanguardistas.

C. Tangana presenta 'Demasiadas Mujeres' / Sony Music

C. Tangana presenta un nuevo adelanto de su próximo álbum con 'Demasiadas mujeres', un tema con el que inaugura su nueva etapa artística que ya adelantó con 'Un veneno', dos años atrás.

En 'Demasiadas mujeres' C. Tangana habla de todas las mujeres que han pasado por su vida, desde la que "se folló borracho en un baño en Berlín" hasta la que le dijo que "siempre estaría para él".

También responde de alguna manera a 'Nunca estoy', canción en la que se ponía en el punto de vista de ella, contestando desde su visión masculina: "La miro pensando cuanto faltará para que empiece a odiar / La forma que tengo de amarla tan mal mi manera de huir".

En esta nueva etapa Antón asume por completo el alter ego de 'El Madrileño' que ya llevaba tiempo usando y rescata la estética y la música popular de la España cañí, sampleando 'Campanera', uno de los temas más conocidos de Joselito, por su interpretación en la película El Pequeño Ruiseñor; y las cornetas y tambores de la banda de Rosario de Cádiz.

Eso sí, una melodía pasada por los sintetizadores de Alizzz llevándoselo al techno, el mismo "ruido infernal que sonará en su funeral", tal como se recrea en el videoclip dirigido por Little Spain.

LETRA 'DEMASIADAS MUJERES' DE C. TANGANA

Desfilaba en Milán

Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí

La miro pensando cuanto faltará para que empiece a odiar

La forma que tengo de amarla tan mal mi manera de huir

Que no puedo parar

No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín

Escuchando un techno que me hacía empujarla como un animal

Música del infierno que sonará el día de mi funeral

Aún me acuerdo de ti

Demasiadas mujeres (x 8)

Un Whatsapp sin abrir

Hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estas

Borracho en Miami volando para L.A. o de vuelta en Madrid

Cuéntame cosas que no me hagan daño, cuándo volverás

Qué hora es por allí

No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí

De la que decía que solo una noche y después no hubo más

De la que se fue con mi ganas de amar mis ganas de vivir

No las he vuelto a encontrar

Demasiadas mujeres (x 8)